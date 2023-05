Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) mit Sitz in Winterthur wurde 1980 durch Bruno Stefanini gegründet. Mit ihren zwei Kernaufgaben, der Sammlungstätigkeit und der Förderungstätigkeit, setzt sie sich ein für den Erhalt des Kulturerbes und die Teilhabe daran. Das Kulturerbe ist für die SKKG der notwendige Kitt der diversen Gesellschaft. Es bildet die Grundlage für Demokratie, geteilte Werte und Toleranz.

Durch Partizipationsmöglichkeiten im Kulturerbe werden diese Werte gemäss Stiftungszweck vermittelt, gepflegt und gelebt – zusammen mit den Kulturgütern in der Sammlung der SKKG, die Teil des gesellschaftlichen, historischen und geografischen Gedächtnisses sind. Die SKKG finanziert sich durch die Erträge aus dem von Bruno Stefanini aufgebauten Immobilienvermögen. Die rund 300 Liegenschaften und unbebauten Grundstücke werden von der Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG, einer Tochtergesellschaft der SKKG, nachhaltig und sozial verantwortungsvoll bewirtschaftet und entwickelt. Für die Führung und Weiterentwicklung des Bereichs Immobilien suchen wir eine immobilienerfahrene, kulturinteressierte und nachhaltig orientierte Person (m/w/d) für die

AUFGABE

Sie verantworten mit Ihrem Team die ganzheitlich nachhaltige Entwicklung des Immobilienportfolios gemäss Immobilienstrategie SKKG/ Terresta. Sie berichten an die Direktorin SKKG und wirken zusammen mit dem Geschäftsführer Kultur und dem Geschäftsführer Dienste in der Geschäftsleitung der SKKG mit. Dort vertreten Sie die Immobilieninteressen und sorgen für den bestmöglichen Nutzen, um die Stiftungsziele zu erreichen. Sie führen die Bereichsleiter:innen Entwicklung & Bau sowie Bewirtschaftung & Services mit rund 65 Mitarbeitenden. Gemeinsam mit den Bereichsleiter:innen verantworten Sie einen effizienten und zukunftsgerichteten Betrieb der Organisation. Als Expert:in beraten Sie Ihre GL-Mitglieder in allen immobilienrelevanten Fragestellungen. Sie sind bestrebt, bestehende Pfade zu verlassen und Neuland zu betreten, in der Entwicklung und im Bau genauso wie in der Bewirtschaftung.

PROFIL

Sie sind eine Persönlichkeit mit gewinnendem Auftritt, einem breiten Interesse an Betriebswirtschaft und Kultur, einem fördernden Führungsstil, ausgeprägten konzeptionellen Fähigkeiten, hohem Innovationsdrang und der Bereitschaft, immer im Sinne des Ganzen zu handeln. Sie verfügen über ein solides Fundament in Ökonomie, Stadtentwicklung oder Architektur und haben eine höhere Aus- und Weiterbildung im Bereich Immobilien abgeschlossen. Sie führen heute entweder grössere Teams oder komplexe Immobilienprojekte. Sie geben sich nie mit der erstbesten Lösung zufrieden und suchen stets nach Verbesserungen für Prozesse und Abläufe. Zufriedene Mieter:innen sind für Sie ebenso wichtig wie der ökonomische Einsatz von Ressourcen in Sanierungs- und Neubauprojekten. Als Führungsperson sind Sie zugänglich, fördern das Potenzial Ihrer Mitarbeitenden und sehen sich vor allem als Sparringspartner:in.

Da wir schweizweit tätig sind, kommunizieren Sie neben Deutsch auch in Französisch.

CHANCE

Diese Tätigkeit unterscheidet sich von herkömmlichem Immobilienmanagement: Sie vertreten die Werte der SKKG und Terresta im Markt und erhalten die Chance, Immobilien so zu entwickeln und zu bewirtschaften, dass für alle Stakeholder rund um die SKKG und Terresta eine Wirkungseinheit entsteht. Sie befassen sich sowohl mit bauhistorischen und baukulturellen Themen als auch mit Projekten der Digitalisierung.

Sie treffen auf ein professionelles Team, das sich freut, zusammen mit Ihnen die Aufgaben der Zukunft anzupacken. Wenn Sie Interesse an einer breiten und herausfordernden Funktion bei einer bekannten Schweizer Stiftung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Jaehn & Partners Executive Search: https://jobs-jaehn-partners.starhunter.software/jobs/application?hash=64521809e57a7

Egmont Jaehn (egmont.jaehn@jpes.ch) steht Ihnen auch gerne unter 079 799 90 41 für zusätzliche Informationen zur Verfügung.

Jaehn & Partners Executive Search

Theaterplatz 4 • CH-5400 Baden

Fon +41 79 799 90 41 • info@jpes.ch