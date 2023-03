Wegen der anstehenden Pensionierung des derzeitigen Stelleninhabers suchen wir per 1. Januar 2024 oder nach Vereinbarung eine initiative/einen initiativen

Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA ist der Berufsverband der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten in der Schweiz. Seine Mitglieder sind hauptsächlich in der Privatwirtschaft, aber auch in der öffentlichen Verwaltung sowie der Lehre und Forschung tätig. Der BSLA vertritt die die beruflichen Interessen seiner rund 770 Mitglieder, fördert den Austausch, unterstützt die Aus- und Weiterbildung und pflegt den Kontakt mit Ausbildungsstätten, Fachorganisationen und Verbänden. Er bringt sich aktiv in die Landschafts-, Umwelt- und Raumordnungspolitik ein, als Fachverein des SIA engagiert er sich für die Baukultur und das Normenwesen.



Hauptaufgaben

Operative Führung der Geschäftsstelle in organisatorischer und fachtechnischer Sicht

Ansprechpartner für Mitglieder und Dritte

Personelle Führung der Administrationsstelle (20%)

Praktische Verbandsarbeit und Netzwerktätigkeit auf nationaler Ebene

Hauptverantwortlich für die Verbandskommunikation

Mitarbeit bei der Entwicklung der Verbandsstrategie und Verantwortung für die Umsetzung

Konzeption und Leitung von Projekten

Vorbereitung und Durchführung von internen Veranstaltungen und Sitzungen (Generalversammlung, Vorstandssitzungen, Foren, …)



Fähigkeiten

Offene und innovative Persönlichkeit, empathisch und mit einem hohen Mass an Kooperationsbereitschaft

Hohe digitale Affinität inkl. Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen

Organisationstalent und Lust, Geschäftsprozesse zu optimieren

Hohes Mass an Selbstständigkeit und Beharrlichkeit mit grosser Eigeninitiative

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen

Freude am Auf- und Ausbau des Netzwerks

Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Kenntnisse der französischen Sprache, verhandlungssicher

Ausbildung in Landschaftsarchitektur oder vergleichbare Fachkenntnisse/Erfahrung aus der Planungsbranche



Wir bieten

Spannende berufliche Herausforderung mit hoher Selbstständigkeit und Verantwortung in einer wachsenden, dynamischen Organisation

Vielfältiges Aufgabenspektrum und viel Gestaltungsfreiraum in einem zukunftsträchtigen Themenfeld

Die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung und Weiterentwicklung des BSLA und zur Lancierung von Projekten

Zahlreiche direkte Kontakte mit Mitgliedern und unterschiedlichsten Partnern

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen, selbständige Organisation der Tätigkeit und freie Wahl des Arbeitsortes



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte online einreichen (bsla@bsla.ch). Für Fragen und Auskünfte wenden Sie sich an den aktuellen Stelleninhaber Peter Wullschleger (032 968 88 89).