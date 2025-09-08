Führen Sie ein engagiertes Team zum Erfolg!



Unsere Auftraggeberin ist ein erfolgreicher Generalplaner mit mehreren Standorten in der Schweiz. Das Büro mit rund 40 Mitarbeitenden ist spezialisiert auf das Projekt- und Baumanagement komplexer Projekte, darunter viele sog. Leuchtturmprojekte. Zu den beeindruckenden Erfolgsfaktoren des Unternehmens gehört, die Baubranche kollaborativer zu machen und partnerschaftlich gemeinsame Ziele mit Bauherrschaften und Fachplanern zu erreichen. Das Büro versteht sich als „lernende Organisation“, mit Learning-Lounges, einer offenen Feedback-Kultur und flachen Hierarchien.



Die Firma möchte sich weiter verstärken, es stehen mehrere namhafte Projekte vor der Umsetzung. Aus diesem Grunde sucht das Unternehmen in Bern (ggf. Zürich oder Basel) eine/n vielseitige/n und erfahrene/n

Das Aufgabenspektrum. Sie übernehmen die Verantwortung für komplexe Hochbauprojekte. Sie steuern Kosten, Termine und Qualität und führen alle Beteiligten zielgerichtet zum Projekterfolg. In der Planungsphase arbeiten Sie eng mit namhaften Architekten zusammen, steuern interdisziplinäre Teams und setzen Prozessverbesserungen zur Effizienzsteigerung und Qualitätsoptimierung um. Während der Phase der baulichen Umsetzung des Projekts verstehen Sie es, sämtliche Anspruchsgruppen wie Architekten, Generalunternehmer, ausführende Unternehmer, Fachplaner etc. versiert und sicher zu leiten. Sie führen Ihre Aufgaben mit viel Verhandlungsgeschick und Pragmatik aus, Kostenbewusstsein und Termintreue sind wesentliche Bestandteile Ihrer Arbeit. Sie schätzen selbständiges Arbeiten und erhalten im Zuge einer funktionierenden internen Kommunikation stets Rückhalt aus der Unternehmensleitung.

Ihr Profil. Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen oder in der Architektur oder eine vergleichbare Qualifikation und die entsprechende Erfahrung in der Leitung komplexer Projekte. Sie verfügen über betriebswirtschaftliches Verständnis und fundiertes, technisches Wissen der Hauptgewerke. Sie sind sicher im Umgang mit technischen Normen und Regelwerken, haben Kenntnisse im Bauvertragsrecht und Vertragsmanagement und Erfahrung in der Kalkulation, Kostenplanung und -kontrolle. Sie zeichnen sich durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten aus. Sie behalten stets alle Fäden in der Hand und verlieren auch in intensiven Phasen nicht den Überblick. Als Generalist*in sind Sie ausserdem eine unternehmerisch denkende und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die mit Spass über verschiedene Anspruchsgruppen hinweg Verhandlungen führen kann.

Sind Sie interessiert, mehr über diese spannende und vielseitige Aufgabe zu erfahren? Dann senden Sie Christof A. Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

KNELLWOLF + PARTNER AG

Zürich – St. Margrethen - Bern

T 044 311 41 60

christof.willi@knellwolf.com

www.knellwolf.com