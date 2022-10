Das Aufgabenspektrum:

Sie übernehmen Ihren Bereich mit rund 7 Mitarbeitenden und mit Schwerpunkt im klassischen Baumanagement sowie in der Kostenplanung. Sie steuern die komplexen Planungs- und Bauprozesse hinsichtlich Kosten, Terminen, Qualität und Risiken mit feiner Klinge und hohem prozessualem Verständnis. Sie sind in der Lage, speditiv auf unterschiedliche Interessen von Bauherrschaften, internen und externen Planern und anderen Anspruchsgruppen einzugehen. Nebst der Leitung und Supervision von Projekten liegt der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit auf der Netzwerkpflege zu Architekten und Bauherrschaften. Als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung übernehmen Sie auch bereichsübergreifende Führungsaufgaben gemeinsam mit den beiden anderen leitenden Personen.



Ihr Profil

Sie verfügen über eine Ausbildung als Architekt:in FH und haben nebst der entsprechenden Fachkompetenz im Baumanagement mehrere Jahre komplexe Projekte in der Schweiz geleitet. Sie haben ein grosses Verständnis für den anspruchsvollen Planungsprozess und können diesen mit Ihrem Team mit Fokus auf hochwertige «Architektur-Bauleitung» umsetzen. Sie sind eine offene, integre Persönlichkeit und ein teamorientierter Leader. Ihr komplexes Bauwissen setzen Sie nicht nur intern ein, sondern nutzen es auch geschickt für die aktive Netzwerkpflege zu bestehenden und potenziellen neuen Kunden.



Sie suchen den idealen Mix aus Fach- und Führungsverantwortung? Dann senden Sie Christof Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.



Knellwolf + Partner AG

Christof Willi

044 311 41 60

christof.willi@knellwolf.com



www.knellwolf.com