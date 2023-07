Wädenswil ist eine attraktive Stadt am Zürichsee mit rund 25‘000 Einwohnenden. Die durchmischte Bevölkerungsstruktur sorgt für eine breite Dynamik und Entwicklung. In diesem heterogenen Umfeld suchen wir per 1. September 2023 oder nach Vereinbarung eine/einen

Geomatik­technikerin / Geomatik­techniker EFZ – Stell­vertretung Leiter Vermessung und GIS (80-100%)

Sie bearbeiten die Aufgaben der amtlichen Vermessung. Nebst der Ausübung dieses Aufgabengebietes, sind Sie für Bau- und Ingenieurvermessung zuständig. Weiter unterstützen Sie den Leiter der Dienststelle Vermessung und GIS als dessen Stellvertreterin/Stellvertreter und Ausbildnerin/Ausbildner Lernende. Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit ist eine Grundausbildung im Bereich Vermessung und Geomatik notwendig. Sie haben vorzugsweise einige Jahre Berufserfahrung und gute EDV/CAD–Kenntnissen (idealerweise AutoCAD Map3D, SQL). Sie verfügen über die Affinität für den Einsatz von digitalen Werkzeugen. Sie besitzen Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen und erlangen durch Ihr positives Auftreten allseits eine hohe Akzeptanz. Schliesslich sind Sie interessiert, die Entwicklung von Wädenswil aktiv mitzugestalten. Zudem besitzen Sie einen Führerschein der Kat.B. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Felice Vaglio, Leiter Dienststelle Vermessung und GIS, Telefon 044 789 73 09. Sind Sie interessiert? Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich über unser Online-Bewerbungsportal. Bewerbungen per E-Mail sowie auf dem Postweg können nicht berücksichtigt werden.