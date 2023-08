Die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz (ibW) ist Marktführerin für Bildungsangebote in der Höheren Berufsbildung und an mehreren Standorten im Grossraum Südostschweiz tätig.



Die Schule für Gestaltung Graubünden im Zentrum von Maienfeld bietet diverse anerkannte Weiterbildungen an. Die Angebotspalette reicht dabei von Themen wie Bauvorkurs und Innenarchitektur über Produkt- und Interior Design, Kunst und Handwerk bis zu Digital Video Production und Kommunikationsdesign.



Der Bildungsgang Innenarchitektur wird seit 2004 angeboten und lebt von vielen engagierten Dozierenden und Studie- renden. Seit 2018 ist die Schule für Gestaltung Graubünden im stimmungsvoll umgebauten historischen Rathaus von Maienfeld angesiedelt.



Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit als

Fachvorsteher/-in für den Bildungsgang Innenarchitektur (20–40%)

Ihre Verantwortung

In dieser interessanten Position übernehmen Sie die Verantwortung für den Bildungsgang Dipl. Techniker/-in HF Bauplanung mit Schwerpunkt Innenarchitektur. Sie planen und organisieren in Abstimmung mit dem Leitungsteam der Schule für Gestaltung Graubünden diesen anspruchsvollen Bildungsgang. Unter Einhaltung der Rahmenbedingungen entwickeln Sie diesen Lehrgang weiter, integrieren digitale Lernressourcen und Technologien in den Bildungsgang, pflegen Kontakte zu Firmen und zu Organisationen und bauen diese laufend aus.

Was Sie dafür mitbringen

Sie verfügen über eine höhere Fachausbildung im Bereich Innenarchitektur oder Architektur (HF, FH, ETH/Uni oder entsprechende Berufserfahrung). Sie nehmen Innovationen aktiv auf und setzen diese im Bildungsgang um. Zu Ihren Stärken gehören analytisches und vernetztes Denken, um Ideen in strukturierte Lösungen umzusetzen. Mit Ihrer Sozialkompetenz und exakten Arbeitsweise sind Sie ein geschätzter Partner für unsere internen und externe Kunden. Sie sind ein/eine Teamplayer/-in und übernehmen gerne Führungsverantwortung. Mit Ihrer guten Vernetzung im Bereich Innenarchitektur / Architektur runden Sie das gesuchte Profil ab.

Was erwartet Sie

Nebst einer vielseitigen und herausfordernden Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie ein engagiertes, dynamisches und vorwärts blickendes Team. Attraktive Anstellungsbedingungen und Homeoffice-Möglichkeiten sind weitere Vorzüge, die unsere Mitarbeitenden sehr schätzen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich hier online. Wir freuen uns Sie kennenzulernen. Ihre Kontaktpersonen Thomas Metzler

Schulleiter Schule für Gestaltung

081 403 34 13 Silvia Conrad

HR Business Partnerin, Stv. HR-Leiterin

081 403 33 08