1900 Mitarbeitende, 1200 Lehrpersonen und über 60 Lernende in 12 Berufen: Die Stadt Luzern ist eine der grössten Arbeitgeberinnen der Region – und gleichzeitig nahbar und sympathisch. Gemeinsam engagieren wir uns für die Stadt und die Bevölkerung. Dabei bieten wir viel Gestaltungsspielraum und leben ein unkompliziertes Miteinander. Wir fördern mobiles Arbeiten sowie die interne und externe Weiterbildung. Und: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein Kernanliegen.

Fachspezialist*in Städtebau (70%)

Eintritt: 1. Januar 2026 oder nach Vereinbarung Bist du die engagierte Persönlichkeit, die unseren Fachbereich Städtebauliche Prozesse und Gestaltungspläne mit ihrer Passion für städtebauliche Entwicklung und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit bereichert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Deine Aufgaben Du berätst Bauherrschaften und Architekturbüros bei der Projektentwicklung.

Du übernimmst die Gesamtkoordination in komplexen Planungsprojekten.

Du bringst städtische Anliegen in Fachgremien und Juries ein und vertrittst diese zielgerichtet.

Du arbeitest interdisziplinär mit verschiedenen Fachstellen der Stadt Luzern zusammen.

Du leitest Projekte, wie beispielsweise die Organisation einer Auszeichnung für gute Bauten Dein Profil Die städtebauliche Weiterentwicklung der Stadt Luzern liegt dir am Herzen.

Du bringst einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in Architektur und/oder Städtebau mit.

Du hast Erfahrung in interdisziplinären Planungsprozessen.

Du hast Lust, Teil eines neu zu etablierenden Fachbereichs zu sein und diesen mitzuprägen.

Du bist eine kommunikationsstarke und teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz. Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und Fachbereichen bereitet dir Freude.

Du zeichnest dich durch gute organisatorische Fähigkeiten sowie stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift aus. Wir als Abteilung Städtebau begleiten und koordinieren Planungs- und Bauvorhaben im Hochbau und in der Stadtraumgestaltung zusammen mit Grundeigentümerschaften und Planenden von der Planung bis zur Bewilligung. Wir erstellen Gestaltungspläne, erarbeiten städtebauliche Leitlinien und fördern eine qualitätsvolle, nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt. Kontakt

Pascal Hunkeler

Stadtarchitekt / Leiter Städtebau

041 208 85 61 Link zur Bewerbungsseite