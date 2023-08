Die Stadt Thun ist eine bedeutende Grundeigentümerin und setzt ihre Liegenschaften gezielt für eine attraktive Stadtentwicklung ein. Als Eigentümervertreterin ist das Amt für Stadtliegenschaften für das Immobilienmanagement zuständig.



Im Fachbereich Support & Controlling suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung nach Vereinbarung eine

Ihre Aufgaben:

In der Funktion als Stellvertreterin/Stellvertreter der Fachbereichsleiterin Support & Controlling führen Sie selbstständig die Liegenschaftsbuchhaltung mit der Erstellung von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, des Mahn- und Betreibungswesens bis hin zu den Jahresabschlussarbeiten.

Sie führen das Baurechnungswesen und die Anlagebuchhaltung des zugeteilten Immobilienportfolios, erstellen das Investitionscontrolling und nehmen Budget/IST-Auswertungen innerhalb des Amtes vor.

Sie unterstützen Ihre Vorgesetzte in sämtlichen finanziellen und unternehmensorganisatorischen Aufgaben und sind die erste Ansprechperson in der Fachapplikation AbaImmo von Abacus.

Als Praxisbildnerin/Praxisbildner helfen Sie mit bei der Ausbildung von Lernenden im kaufmännischen Bereich.





Sie bringen mit:

Eine kaufmännische Grundausbildung, haben eine fachspezifische Weiterbildung im Finanzwesen oder sind bereit, diese zu absolvieren.

Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung im Baurechnungswesen, der Immobilien- und Anlagebuchhaltung mit.

Sie verfügen über sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse in den gängigen Office Programmen, gute Kenntnisse der Fachapplikation Abacus sind von Vorteil.

Nebst Ihrer exakten und selbständigen Arbeitsweise bringen Sie eine rasche Auffassungsgabe und ein vernetztes Denken mit und arbeiten gerne im Team.





Das erwartet Sie:

Eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem teamorientierten Arbeitsumfeld mit einem modernen Arbeitsplatz.

Option, teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen.

Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.



Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Daniela Steiner, Fachbereichsleiterin Support & Controlling (033 225 83 49).

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung via Website oder per E-Mail an personalamt@thun.ch.