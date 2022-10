Procap ist die grösste Selbsthilfe- und Mitgliederorganisation für Menschen mit Behinderung in der Schweiz und bietet Beratungen und Dienstleistungen in den Bereichen hindernisfreies Bauen, Wohnen, Sozialversicherungsrecht, Reisen, Sport, Gesundheit, Sensibilisierung und Bildung an.



Wir bieten:

Eine selbständige, vielseitige und sinnstiftende Tätigkeit im Bereich des hindernisfreien, behindertengerechten Bauens mit folgenden Schwerpunkten:

– Interessenvertretung bei Hochbauprojekten in Zusammenarbeit mit Behörden und Planer*innen

– Beratung von Planer*innen zu hindernisfreiem Bauen nach den einschlägigen Normen und Vorgaben

– Beratung von Menschen mit Behinderungen

– Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich des hindernisfreien Bauens

– Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen

– Arbeitsplatz fünf Gehminuten vom Bahnhof Olten



Wir erwarten:

– Ausgewiesene Berufskenntnisse als Architekt*in, Bauleiter*in oder Hochbautechniker*in

– Mehrjährige Berufserfahrung in Planung und Ausführung in Hoch- oder Tiefbau

– Sicherheit in der Anwendung von CAD und Windows Office-Programmen

– Stilsicheres Deutsch schriftlich und mündlich

– Sicheres Auftreten, Belastbarkeit und Flexibilität

– Gewinnende freundliche Art, kommunikative und offene Persönlichkeit



Wenn Sie an dieser nicht alltäglichen Herausforderung interessiert sind, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 21. November 2022 an:

Procap Schweiz, Claude Décoppet, Leiter Personal und Qualitätssicherung, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten oder an claude.decoppet@procap.ch.



Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Sebastian Burnell, Leiter Fachstelle Hindernisfreies Bauen Aargau/Solothurn/Basel-Landschaft (Telefon 062 206 88 52).

Bei gleicher Qualifikation werden Menschen mit Behinderungen bevorzugt.