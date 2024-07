Gestalte mit uns die Zukunft und werde ein wichtiger Teil unseres internationalen Teams!



Als international tätiges Architekturbüro mit rund 150 Mitarbeitern und Standorten in Stuttgart, Berlin und Basel beschäftigen wir uns mit einer Vielzahl anspruchsvoller und nachhaltiger Bauaufgaben. An unserem Standort in Basel suchen wir für die Verstärkung unseres internationalen Teams ab sofort

Erfahrener Architekt (m/w/d)

Du bringst idealerweise mit: mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Ausführungsplanung

hoher architektonischer Gestaltungswille

hohe Motivation, Verantwortungsbewusstsein und strukturierte Arbeitsweise

Teamgeist und positive Kommunikationsfähigkeit

fundierte Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Wir bieten: offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre

vielseitige und anspruchsvolle Arbeit an Projekten im In-und Ausland

inspirierendes Arbeitsumfeld in international geprägten Teams

regelmäßige Fortbildungen und Teamevents

Festanstellung mit zeitgemäßem Gehalt und Chancen für die persönliche Weiterentwicklung Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe eines möglichen Arbeitsbeginns und Deiner Gehaltsvorstellungen an folgende Adresse: bewerbungen@wulfarchitekten.com wulf architekten gmbh

Ingmar Menzer

Breitscheidstraße 8

70174 Stuttgart