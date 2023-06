Herzog & de Meuron wird von den beiden Gründern zusammen mit den heutigen Partnern und dem CEO geführt. Das Büro wurde 1978 in Basel gegründet. Aktuell arbeitet ein internationales Team von über 600 Mitarbeitenden an einer Vielzahl von Projekten in Europa, Amerika und Asien. Unser Hauptsitz in Basel arbeitet mit unseren Studios in Berlin und München, London, Hongkong, New York und San Francisco sowie mit unseren Büros in Kopenhagen und Paris zusammen.



Für unseren Hauptsitz in Basel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Erfahrene deutschsprachige Architekt:innen (100%)

Ihr Profil: Diplom oder Master in Architektur (Fachhochschule oder Universität)

Mindestens 5 – 7 Jahre Planungs- und Ausführungserfahrung in allen Phasen, vorzugsweise in der Schweiz

Erfahrung in Projektleitung eines Teilprojektes von Vorteil

Sehr gute Kenntnisse in Autodesk Revit und Rhino, AutoCAD Architecture von Vorteil

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt Diese Stelle passt zu Ihnen, wenn Sie Ihre umfangreiche Erfahrung in Schweizer Projekte unterschiedlicher Ausprägung einbringen möchten, um Bauvorhaben mit höchstem Anspruch zu verwirklichen. Als praxisorientierte, kommunikative und belastbare Persönlichkeit schätzen Sie die Lebendigkeit eines herausfordernden Umfeldes. Wir erwarten, dass Sie den Blick fürs Ganze bewahren, exakt und vorausschauend arbeiten, dabei flexibel bleiben und die Dinge initiativ in die Hand nehmen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Motivationsschreiben, CV, Portfolio und Empfehlungsschreiben) unter Erwähnung der Referenz P21-11. Für Online-Bewerbungen nutzen Sie bitte unser Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

