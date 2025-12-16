Abo
Unser Büro braucht Verstärkung. Dazu suchen wir:

Diverse Positionen

ARCHITEKT:IN / PROJEKTLEITER:IN
mit Erfahrung in der Ausführungsplanung von Projekten in der Schweiz, sowie Qualitäten im Entwurf. Erfahrung in der Projektleitung erwünscht.

 

TECHNIKER:IN HF ARCHITEKTUR
mit Erfahrung in der Ausführungsplanung von Projekten in der Schweiz.

 

ZEICHNER:IN EFZ ARCHITEKTUR
mit Erfahrung in Konstruktion und grafischer Darstellung

 

Wir sind

ein ambitioniertes Architekturbüro in Bern mit spannenden Projekten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Zu unseren breitgefächerten Kompetenzen zählen, neben denkmalpflegerischen Aufgaben, Bauten im Gesundheitswesen, Schul-, Wohnungs- und landwirtschaftliche Bauten.

Wir arbeiten mit Vectorworks.

 

Wir wünschen uns

engagierte, teamfähige Mitarbeitende mit einer selbständigen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise, welche sich mit unserem Büro identifizieren können.

 

Dich erwartet

ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet sowie ein familiäres und wertschätzendes Team von 20 Mitarbeitenden, ein gutes Arbeitsklima.

Arbeitsbeginn nach Vereinbarung.

 

Du denkst das passt

dann schick uns deine vollständige Bewerbung an: 
info@schaerburi.ch

Bei Fragen steht dir Bruno Buri gerne zur Verfügung:
031 357 53 88

 

Wir freuen uns auf dich

 

 

SCHÄR BURI
ARCHITEKTEN BSA SIA

OSTERMUNDIGENSTRASSE 73 CH-3006 BERN
T +41 (0)31 357 53 88   INFO@SCHAERBURI.CH

Verlag Hochparterre
