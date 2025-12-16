Diverse Positionen
ARCHITEKT:IN / PROJEKTLEITER:IN
mit Erfahrung in der Ausführungsplanung von Projekten in der Schweiz, sowie Qualitäten im Entwurf. Erfahrung in der Projektleitung erwünscht.
TECHNIKER:IN HF ARCHITEKTUR
mit Erfahrung in der Ausführungsplanung von Projekten in der Schweiz.
ZEICHNER:IN EFZ ARCHITEKTUR
mit Erfahrung in Konstruktion und grafischer Darstellung
Wir sind
ein ambitioniertes Architekturbüro in Bern mit spannenden Projekten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Zu unseren breitgefächerten Kompetenzen zählen, neben denkmalpflegerischen Aufgaben, Bauten im Gesundheitswesen, Schul-, Wohnungs- und landwirtschaftliche Bauten.
Wir arbeiten mit Vectorworks.
Wir wünschen uns
engagierte, teamfähige Mitarbeitende mit einer selbständigen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise, welche sich mit unserem Büro identifizieren können.
Dich erwartet
ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet sowie ein familiäres und wertschätzendes Team von 20 Mitarbeitenden, ein gutes Arbeitsklima.
Arbeitsbeginn nach Vereinbarung.
Du denkst das passt
dann schick uns deine vollständige Bewerbung an:
info@schaerburi.ch
Bei Fragen steht dir Bruno Buri gerne zur Verfügung:
031 357 53 88
Wir freuen uns auf dich
SCHÄR BURI
ARCHITEKTEN BSA SIA
OSTERMUNDIGENSTRASSE 73 CH-3006 BERN
T +41 (0)31 357 53 88 INFO@SCHAERBURI.CH