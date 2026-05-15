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Leiter*in Freiraumplanung (80-100%)

Das Stadtplanungsamt der Stadt Bern sucht per 1. August 2026 oder nach Vereinbarung eine*n Leiter*in Freiraumplanung.

15.05.2026 10:00
Stellenplattform Ortsplanungsrevision

Werde Teil unseres Teams

Deine Arbeit hat Wirkung – für Bern und für die Menschen, die hier leben und arbeiten. Gestalte mit uns die Gemeinschaft und die Zukunft dieser Stadt: sichtbar, spürbar, nachhaltig.

In der Präsidialdirektion laufen die Fäden von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zusammen. Das Stadtplanungsamt ist zuständig für die bauliche und räumliche Entwicklung und Gestaltung der Stadt Bern.

Das Stadtplanungsamt setzt sich täglich für die hohe Berner Lebensqualität ein. Der Bereich Freiraum des Stadtplanungsamtes setzt sich mit der strategischen Planung – von der Stadtebene bis zum einzelnen Grundstück – für die Bevölkerung ein, um genügend nutzbare und hochwertige Freiräume zur Verfügung zu stellen. So unterstützen wir auch die Anpassung an die Klimaerwärmung und legen die Basis für die Zukunft Berns.


Was du bewegst

  • Bereich Freiraum als integralen Bestandteil der Stadtplanung führen
  • Vielfältige Planungsprozesse leiten und koordinieren, deren städtebauliche und insbesondere freiraumplanerische Qualität sichern
  • Dossiers für politische Entscheide vorbereiten und anspruchsvolle Geschäfte in Kommissionen sowie in der Öffentlichkeit vertreten
  • Aufträge für Nutzungs- und Entwicklungsplanungen sowie Planungsverfahren verantworten, Realisierungen begleiten
  • Verantwortung in der Geschäftsleitung übernehmen

Was du mitbringst

  • Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Städtebau, Landschaftsarchitektur, Raumplanung oder gleichwertige Ausbildung
  • Mehrjährige, fundierte Berufs- und Führungserfahrung sowie in der Projektleitung, Sicherheit im interdisziplinären Arbeiten
  • Begeisterung für qualitätsvolle Freiräume und deren Weiterentwicklung
  • Kundenorientierung, strategisches Denken, hohe Teamfähigkeit und Kommunikations- sowie Verhandlungsgeschick
  • Erfahrung in Steuerung und Begleitung von Beurteilungs- und Fachgremien

Weitere Informationen und Link zur Bewerbung

Kontakt

Bei Fragen zum Bewerbungsprozess oder zur Arbeitgeberin Stadt Bern:
Michelle Diemi, Personalverantwortliche 
031 321 70 25


Bei Fragen zur Stelle und unser Team bei der Stadt Bern:
Jeanette Beck, Stadtplanerin
031 321 70 10

Verlag Hochparterre

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