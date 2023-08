Die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Ihre Verantwortung

Sie beraten Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten, Planerinnen und Planer sowie Behörden in allen Fragen des Denkmalschutzes und sind für den Vollzug des Gesetzes über den Denkmal- und Heimatschutz verantwortlich.

Sie prüfen und begleiten Renovationen und Umbauten von kantonal geschützten Kulturdenkmälern, erstellen Restaurierungskonzepte unter Beizug von weiteren Fachleuten und verfassen Berichte und Publikationen zu einzelnen Kulturdenkmälern und Ensembles.

Sie arbeiten mit verschiedenen kantonalen Ämtern zusammen mit den Ziel, die wertvollen Kulturdenkmäler fachgerecht zu erhalten.

Im Rahmen der Nutzungsplanung verfassen Sie denkmalpflegerische Stellungnahmen und arbeiten in verschiedenen kommunalen und kantonalen Gremien mit.

Sie führen das Sekretariat der kantonalen Denkmal- und Heimatschutzkommission.

Sie vertreten die Kantonale Denkmalpflegerin in fachlichen und administrativen Belangen.

Ihr Hintergrund

Sie haben ein Studium der Kunstgeschichte oder der Architektur abgeschlossen, gegebenenfalls ein Nachdiplomstudium Denkmalpflege absolviert.

Sie besitzen einige Jahre Berufserfahrung in der praktischen Denkmalpflege.

Sie sind eine engagierte Persönlichkeit, die gewinnend auftreten und sachlich gut vermitteln kann.

Sie schätzen die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den Bereichen Handwerk, Restauration, Architektur, Gartenbau etc.

Kantonale Verwaltung Kanton Basel-Landschaft

Die kantonale Verwaltung Basel-Landschaft ist die grösste Arbeitgeberin im Kanton. Verteilt auf fünf Direktionen, die Landeskanzlei und die Gerichte arbeiten hier rund 6'000 Personen in unterschiedlichen Berufen, vielfältigen Fachgebieten und mit grosser Erfahrung im Dienst der Allgemeinheit. Tag für Tag setzt dieses grosse Team seine geballte Arbeitskraft und seine breit gefächerte Kompetenz für die Bevölkerung und die Wirtschaft ein. So erhalten und entwickeln wir den Wohlstand und das Wohlergehen im Kanton.

Amt für Raumplanung

Im Amt für Raumplanung ist die Kantonale Denkmalpflege für die Denkmal- und Ortsbildpflege zuständig. Sie beantragt die Unterschutzstellung, begleitet fachgerechte Renovationen und forscht zur Geschichte und Bedeutung von Kulturdenkmälern.

Was Sie sonst noch wissen sollten

Das Baselbiet ist durch verschiedene Hauslandschaften geprägt und ist reich an Kulturdenkmälern vom Mittelalter bis in die Moderne.

Ländliche Gebiete, katholisch geprägte Orte und stadtnahe Gemeinden stellen unterschiedliche Ansprüche an ein vorausschauendes denkmalpflegerisches Handeln. Wir bieten Ihnen eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in den unterschiedlichsten Bereichen von der Orgeldenkmalpflege zur Gartendenkmalpflege, Konstruktionsgeschichte und Baudenkmalpflege und weiteren Themengebieten. Es erwartet Sie ein kleines, engagiertes Team und Sie haben die Möglichkeit, Ihren Aufgabenbereich aktiv mitzugestalten.

Ihr Arbeitsort

Kreuzbodenweg 2

4410 Liestal

Ihre Kontakte

Für Fragen zur Stelle:

Frau Brigitte Frei-Heitz

Kantonale Denkmalpflegerin

061 552 55 75

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Frau Milena Imhof

HR Beraterin

061 552 96 94

Bewerben können Sie sich auf unserem Bewerbungsportal.