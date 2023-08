Verkaufen ist Deine Stärke, Hochparterre heisst Dein Wunsch.



Hochparterre ist die führende Plattform für Architektur, Planung und Design in der Schweiz. Unabhängig behauptet der Verlag seit Jahrzehnten seinen Platz in der Medienlandschaft und berichtet kritisch und aktuell, was die Schweizer Szene bewegt.



Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n

Co-Verantwortliche:n Sales & Marketing (80%)

Du bist ein Verkaufstalent und wünschst Dir eine neue Herausforderung in einem spannenden und abwechslungsreichen B2B-Umfeld? Zu zweit seid ihr für die Vermarktung unserer Print- und Digitalprodukte und der Marke Hochparterre verantwortlich. Um unser Geschäft mit Kundinnen und Partnern zu entwickeln, durchleuchtest Du den Markt, erfindest neue Angebote und vertrittst und stärkst so die Marke Hochparterre. Du bietest Dienstleistungen an, um unsere Geschäftskunden zu binden und die Beziehungen auszubauen. Du betreust bestehende Anzeigenkunden und gewinnst neue, bist kontaktfreudig und gerne unterwegs. Dein Erfolg beruht auf Deiner Kenntnis der Wertschöpfungsketten in der Medienbranche und Deinem Verständnis für Marktmechanismen. Du hast ein Gespür für die Hochparterre-Welt rund um Architektur, Planung und Design und freust Dich auf die Zusammenarbeit mit der Redaktion. Eine höhere Ausbildung oder Weiterbildung ist von Vorteil. Wenn Du Verkaufserfahrung in der Medienbranche hast – umso besser. Wir bieten eine inhaltlich, sozial und ökonomisch spannende Arbeit in einem engagierten 24-köpfigen Team. Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, am Ende des Jahres wird der Gewinn verteilt. Alle vier Jahre geniesst Du zwei Monate bezahlten Bildungsurlaub. Du gestaltest Deine Arbeit selbstständig und hast die Möglichkeit, Dich stetig weiterzubilden. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis 8. September 2023 an verlag@hochparterre.ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich. Weitere Auskünfte gibt Michael Volken, Tel. 044 444 28 67.