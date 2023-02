Herzog & de Meuron ist ein internationales Architekturbüro mit Sitz in Basel, und weiteren Studios in Berlin, München, London, Paris, Kopenhagen, Hongkong, New York und San Francisco. Gemeinsam mit unseren über 500 Mitarbeitern entwickeln wir Projekte von unterschiedlichen Größenordnungen in Europa, Amerika und Asien.



Zur Ergänzung unseres Business Development Teams in Basel suchen wir zur sofortigen Einstellung einen

Business Development Manager (DE), 100%

Die Abteilung Business Development ist verantwortlich für die Verwaltung des globalen Portfolios potenzieller neuer Projektmöglichkeiten für Herzog & de Meuron. Das Business Development Team arbeitet eng mit den Partnern und dem CEO zusammen, um neue Projekte sorgfältig auszuwählen und zu verfolgen. Mit dem Fokus auf die sehr frühe Phase eines jeden Projekts trägt Business Development zur Gestaltung des Portfolios von Herzog & de Meuron bei. Alle Geschäftsdienstleistungen sind in Basel zentralisiert, wobei Business Development den globalen Überblick über die Projektpipeline des Unternehmens in allen Größenordnungen und Typologien behält. Als erste Anlaufstelle für potenzielle Neukunden ist unser Team für die Vertretung von Herzog & de Meuron sowie für den Aufbau und die Pflege dieser wichtigen Beziehungen verantwortlich. Als Teil des Business Development-Teams berichten Sie an den Head und Ihre Hauptaufgaben umfassen: Zusammenfassen, Beurteilen und Präsentieren potenzieller neuer Projekte

Beantwortung von Projektanfragen und Kontaktaufnahme mit potenziellen Neukunden

Sie leiten den Prozess der Vorbereitung von Einreichungen wie EOIs/RFQs/RFPs und tragen aktiv zur Vorbereitung des Inhalts bei

Vorbereitung von Präsentationsmaterialien zur Vorstellung von Herzog & de Meuron bei potenziellen Kunden

Recherchieren und Berichten über relevante Markttrends

Allgemeine Unterstützung und Hilfestellung für die Abteilung Business Development Ihr Profil: Idealerweise Master-Abschluss in Architektur oder einem anderen relevanten Bereich

Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position

Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Sicherer Umgang mit MS Office und InDesign

Fliessend in Englisch und Deutsch

Es erwartet Sie ein vielschichtiges Aufgabengebiet in einem komplexen, internationalen und kreativen Umfeld mit einer einzigartigen Marktposition im Bereich Architektur. Sie sind Ansprechpartner für vielfältige und weltweite Projekte und tragen mit Ihrem Engagement maßgeblich zu deren Weiterentwicklung und Ergebnis bei. Unsere Arbeit ist sowohl belohnend als auch herausfordernd und erfordert daher eine Person, die eine positive Einstellung hat, strukturiert und präzise arbeitet, sich gut in ein Team einbringt und auch gerne selbstständig arbeitet. Ihre Bewerbung sollte ein Anschreiben, einen vollständigen Lebenslauf, Diplome und Arbeitszeugnisse in einem PDF-Format mit einer Größe von maximal 10 MB enthalten.

Human Resources / B22-13

Rheinschanze 6

CH-4056 Basel