Die hervorragende Bausubstanz der Stadt Bern erhalten und im Sinne moderner Denkmalpflege weiterentwickeln: Ihr präzises Denken in architektonischen, städtebaulichen und konstruktiven Fragen verbinden Sie mit Verhandlungsgeschick und Wortgewandtheit. So arbeiten Sie an der gebauten Stadt Bern mit.

Infolge Pensionierung und Stellenneubesetzung suchen wir per 1. Mai 2023 oder nach Vereinbarung