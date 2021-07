Planteam sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Planteam sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Zeichner/in EFZ Raumplanung 80-100%.

Verlag Hochparterre 06.07.2021 11:00

Die Raumentwicklung ist das Aushandeln zwischen verschiedenen Ansprüchen. Das plan:team versteht den Raum in all seinen Dimensionen und stellt den Menschen ins Zentrum der Planung. Wir erforschen, entwerfen, planen und gestalten unseren Lebensraum. Dazu begleiten, organisieren und koordinieren wir die entsprechenden Planungsprozesse und Verfahren. Unser motiviertes Team zeichnet sich durch vielschichtige Ausbildungen und eine grosse Berufserfahrung aus. Mit unserer interdisziplinären Arbeitsweise setzen wir ganzheitlich überzeugende Lösungen in die Realität um.

Zur Verstärkung unseres Teams in Luzern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein/e Zeichner/in EFZ Raumplanung 80% bis 100%

Ihre Hauptaufgaben

Computerunterstützte Umsetzung (CAD/GIS-Programme, Layout- und Bildbearbeitungsprogramme) von raumplanerischen Aufgaben (Plänen, Konzepte, Skizzen)

Allgemeine zeichnerische, technische und administrative Arbeiten der Raum-, Städte-, Landschafts- und Umweltplanung

Grundlagenerarbeitung (Fotodokumentationen, Nutzungserhebungen, Kurzberichte, Datenanalysen), Planungsarbeiten unter Berücksichtigung der raumrelevanten Gesetzgebung auf allen Stufen (Gemeinde, Kanton und Bund)

Unterstützung der Fachpersonen der Raumplanung auf allen Projektstufen

Sie bringen mit

Abschluss als Zeichner/in EFZ in Fachrichtung Raumplanung

Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von GIS- und CAD-Software (vorzugsweise QGIS und/oder Geomedia, Vectorworks)

Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Office

Saubere und präzise Arbeitsweise

Verantwortungsbewusstsein und Freude am gemeinsamen Erarbeiten von Lösungen im interdisziplinären Team

Wir bieten Ihnen