per sofort oder nach Vereinbarung für die Planung und Ausführung interessanter und vielseitiger Bauvorhaben im Raum Zürcher Oberland.

Zu Ihren Aufgaben gehören Projekt-, Ausführungs- und Detailplanungsarbeiten.

Sie haben Talent und Freude am Entwerfen und möchten im Team vielschichtige Aufgabenstellungen bearbeiten und mit hoher gestaltischer Kompetenz darstellen. Sie beherrschen die üblichen Grafik- und Officeprogramme. Im Bereich CAD arbeiten wir mit ArchiCAD, BIM Kenntnisse sind dabei wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung. Ihre deutsche Korrespondenz ist stilsicher und Sie sind sich an exaktes, strukturiertes und kreatives Arbeiten gewöhnt. Eine motivierte, selbständige und offene Person, ca. 25-40 Jahre jung, würde unser Team optimal ergänzen.

Wir bieten Ihnen ein lebhaftes Arbeitsumfeld in einem innovativen kleinen Team mit attraktiven Anstellungsbedingungen und einem modernen Arbeitsplatz in der Sonnenstube des Zürcher Oberlands.

Herr Daniel Keller beantwortet Ihre Fragen gerne per Telefon 055 256 21 21 oder

per e-mail keller @ keller-kuhn . ch.

Sprechen Sie diese verantwortungsvollen Aufgaben an? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per e-mail oder per Post an:

keller & kuhn ag, Herr Daniel Keller, Rütistrasse 29, 8636 Wald