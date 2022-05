Im Rahmen der Verwendung der Jubiläumsdividende «150 Jahr Zürcher Kantonalbank», sollen bis Ende 2030 zusätzliche Zugänge an Fliessgewässer geschaffen werden. Die Gestaltung der Flussräume in den dicht besiedelten Gebieten ist eine faszinierende Aufgabe, die unsere 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sektion Bau in der Abteilung Wasserbau stolz macht. Die ökologische Aufwertung der Gewässer zusammen mit dem verbesserten Hochwasserschutz und der gezielten Förderung von attraktiven Landschaftsräumen sind unsere Ziele. Jetzt warten neue Herausforderungen, dafür brauchen wir Ihre Unterstützung per 1. November 2022 oder nach Vereinbarung.

Bei der Koordination der komplexen Wasserbauvorhaben im urbanen Raum profitieren Sie von Ihrer mehrjährigen Erfahrung in der Leitung von Projekten in der Projektierung und Bauausführung im Bereich Wasserbau und zählen auf Ihre Ausbildung als Bau- oder Kulturingenieur oder einer ähnlichen Fachrichtung. Dabei setzen Sie auf Ihre Kenntnisse des Wasserbaus mit einem starken Fokus auf die Umsetzung in urbanen Gebieten. Die Führung der interdisziplinären Projektteams und das Steuern mehrerer Wasserbauvorhaben sind anspruchsvoll und verlangen nach Geschick und strukturiertem Vorgehen in Führung und Kommunikation mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Wollen Sie Spuren hinterlassen? Wenn Sie sich gemeinsam mit uns bei der Baudirektion engagieren, prägen Sie das Gesicht des Kantons Zürich mit. Dabei können wir Ihnen ein spannendes Umfeld anbieten – und das 2 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Dr. Matthias Oplatka ist Sektionsleiter und vielleicht Ihr künftiger Chef. Er ist für Ihre konkreten Fragen da: 043 259 32 11, matthias.oplatka @ bd.zh . ch. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.zh.ch/jobs. Ihr neues Umfeld: www.zh.ch/awel.

hinschauen - entwickeln - handeln