Die Stadt Rapperswil-Jona sucht zur Ergänzung des Teams im Ressort Bau, Liegenschaften eine/n

Verlag Hochparterre 19.05.2021 17:00

Rapperswil-Jona ist eine lebendige Stadt mit gut ausgebauter Infrastruktur und einem attraktiven landschaftlichen und kulturellen Umfeld. Zur Ergänzung unseres Teams im Ressort Bau, Liegenschaften suchen wir nach Vereinbarung eine/n



Technische/n Sachbearbeiter/in Baubewilligungen (100%)

Ihre Aufgaben

Die rege Bautätigkeit in der Stadt Rapperswil-Jona motiviert Sie, die vielfältigen Baugesuchsverfahren kompetent zu begleiten und im Kontakt mit den Bauausführenden einen optimalen Ablauf zu gewährleisten. Mit Ihrem Engagement in einem lebhaften und interessanten Ressort gestalten Sie die bauliche Entwicklung der Stadt mit. In dieser Funktion bearbeiten Sie eigenverantwortlich und in Zusammenarbeit mit dem Team die vielfältigen Baugesuche, verfassen Bauentscheide, Protokolle und Stellungnahmen. Weiter führen Sie auf den Baustellen Baukontrollen und Bauabnahmen durch. Es bereitet Ihnen Freude, Ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen im täglichen Kontakt mit Kunden zu unterstützen und Auskünfte am Schalter und Telefon zu erteilen.

Ihr Profil

Sie verfügen über eine technische Ausbildung im Hoch- und/oder Tiefbau mit Bauleitungserfahrung. Alternativ haben Sie eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung mit Erfahrung auf einer Bauverwaltung sowie Kenntnisse im Hoch-/Tiefbaubereich. Ein gutes Verständnis vom St. Gallischen Baurecht und für die Aufgaben und Ziele der baulichen Entwicklung einer Stadt im Bereich Architektur und Denkmalpflege erleichtern Ihnen das tägliche Arbeiten. Wir wünschen uns eine selbständige, zuverlässige und initiative Persönlichkeit mit guten Umfangsformen. Exaktes Arbeiten und Gewandtheit im schriftlichen Umgang zählen zu Ihren Stärken.

Interessiert?

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgestellten und motivierten Team. Wir bieten Ihnen kontinuierliche Aus- und Weiterbildungen und bei Eignung und Interesse interne Entwicklungsmöglichkeiten.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Patrick Züger, Leiter Fachbereich Baubewilligungen, Telefon: 055 225 70 18 oder E-Mail: patrick.zueger @ rj.sg . ch.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen erwarten wir gerne über unser Online-Bewerbungstool.