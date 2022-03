Sie betreuen «anthos», das Jahrbuch Schweizer Landschaftsarchitektur, und die Monographiereihe «Schweizer Landschaftsarchitektur der Gegenwart». Sie schreiben Kommentare, Rezensionen und Reportagen, schmieden Konzepte für Publikationen und redigieren Texte für Hefte, Bücher und die Website. Sie vertreten das Thema in der Redaktion ebenso wie in der Landschaftsarchitekturszene.

Sie haben Landschaftsarchitektur studiert oder eine damit verwandte Ausbildung absolviert und kennen die Branche. Sie verfügen über journalistische Erfahrung, haben ein Gespür für Geschichten und recherchieren gerne deren Hintergründe.



Sie sind sprachlich stark, kennen die neuesten digitalen Werkzeuge und sind crossmedial fit. Sie sprechen mit Vorteil auch Französisch und arbeiten gerne selbständig. Sie behalten auch in hektischen Phasen den Überblick.



Wir bieten eine spannende Arbeit in einem engagierten Team von zwei Dutzend Menschen und die Möglichkeit, sich stetig weiterzubilden. Alle verdienen gleich viel – was am Ende des Jahres übrigbleibt, teilen wir paritätisch auf.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 18. März 2022 an:

verlag @ hochparterre . ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich

Weitere Auskünfte gibt Werner Huber, Tel. 044 444 28 66.