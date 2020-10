Hochparterre stellt ein.

12.10.2020 12:00

Journalismus ist deine Stärke, Hochparterre heisst dein Wunsch.



Hochparterre ist die Zeitschrift für Architektur, Planung und Design in der Schweiz.

Klein und unabhängig behauptet der Verlag seinen Platz in der Medienlandschaft.



Wir suchen per 1. Januar 2021



eine Redaktorin oder einen Redaktor Design (80 Prozent)



Sie schreiben Reportagen und Kommentare zu Design. Sie betreuen Autorinnen und Autoren. Sie redigieren Texte und briefen Fotografinnen und Fotografen.



Sie haben ein Gespür für Geschichten rund um Design und dessen Hintergründe. Sie kennen die Szene. Sie haben – mit Vorteil – Design studiert und vor allem: Sie haben journalistische Erfahrung und können schreiben. Sie sind sprachlich brillant, kennen die neusten digitalen Werkzeuge und sind crossmedial fit. Sie arbeiten selbstständig und behalten auch in hektischen Phasen den Überblick.



Wir bieten eine inhaltlich, sozial und ökonomisch spannende Arbeit in einem engagierten Team: Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, bleibt am Ende des Jahres etwas übrig, teilen wir es auf. Jedes vierte Jahr haben Sie zwei Monate bezahlten Bildungsurlaub. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich stetig weiterzubilden.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 29. Oktober 2020 an verlag @ hochparterre . ch oder Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich.



Weitere Auskünfte gibt Lilia Glanzmann, 044 444 28 83.