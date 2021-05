Die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte sucht eine/n

Verlag Hochparterre 05.05.2021 16:00

Die 1980 von Bruno Stefanini gegründete Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte SKKG pflegt und kuratiert eine in ihrer Qualität und in ihrem Umfang einzigartige Sammlung von europäischen, schwergewichtig schweizerischen Kunstwerken und historischen Objekten. Die SKKG plant im Rahmen des Projekts campo bis 2026 zusammen mit allen Gruppengesellschaften an einen Standort auf dem Areal Zum Park in Winterthur Neuhegi zu ziehen. Teil dieses Vorhabens ist der Bau eines Sammlungshauses für die rund 80'000 Objekte umfassende Sammlung sowie die dazugehörenden Betriebs- und Vermittlungsräume.



Für die Planungs- und Realisierungsphase dieses kulturellen Wirkungsfeldes der Stiftung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n



Projektmanager/in Sammlungshaus (80%)

Ihre Aufgaben

Nutzervertreter/in der SKKG Kulturabteilung im Gesamtprojekt campo sowie verantwortlich für deren interne Planung und Koordination der betriebs- und wirkungsrelevanten Aspekte

Unterstützung der Bereichsleiterinnen und -leiter der Abteilungen Sammlung, Förderung, Restaurierung und Kulturgüterzentrum bei der Erstellung der Anforderungen für das Wettbewerbsverfahren

Koordination und Leitung von Workshops mit Teammitgliedern und externen Fachplanern zur Schärfung des künftigen Betriebskonzeptes

Koordination und Vorbereitung des Umzugs der Sammlung und der Inbetriebnahme der Arbeitsplätze

Als Nutzungsvertreter/in verantwortlich für das stufengerechte Einbringen der Anforderungen der SKKG Kulturabteilung in das Kernteam des Gesamtprojekts campo

Dokumentation der Prozessschritte und Bereitstellung von Unterlagen für die interne und externe Kommunikation

Ihr Anforderungsprofil

Höhere Fachausbildung (insbesondere im Kultur- und Baubereich)

Mehrjährige Berufserfahrung als Projektmanager/in, vorzugsweise mit Bauprojekten im Kulturbereich

Strukturierte Arbeitsweise, hohe Teamfähigkeit und Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit und Dienstleistungsorientierung

Ausgeprägte Kommunikations-, Methoden- und Medienkompetenz sowie Kenntnisse von New-Work-Ansätzen und neuen Kollaborationsmethoden

Unser Angebot

Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche neu geschaffene Stelle in einem dynamischen Team

Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

Ein modern ausgerüsteter Arbeitsplatz in Winterthur sowie Möglichkeit für Homeoffice

Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen bis 23. Mai 2021 an stellen @ skkg . ch

Für die Beantwortung von Fragen im Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet steht Ihnen Christoph Lichtin, Geschäftsführer, gerne zur Verfügung: Telefon 052 209 08 93, E-Mail c.lichtin @ skkg . ch



Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte

Neuwiesenstrasse 15

8400 Winterthur

Telefon 052 209 08 90

www.skkg.ch