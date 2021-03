Die Stadt Frauenfeld sucht eine*n Projektleiter*in Stadtplanung.

Verlag Hochparterre 08.03.2021 08:00

Projektleiter*in Stadtplanung 80-100%,

per sofort oder nach Vereinbarung



Das können Sie bewegen:

Frauenfeld ist eine urbane Stadt mit hoher Anziehungskraft für Wirtschaft und Bevölkerung. Das Amt für Hochbau und Stadtplanung schafft die Voraussetzungen dafür, dass Frauenfeld sich verändern und wachsen kann. Hohe städtebauliche und architektonische Qualität ist unser Ziel. Zukunftsbilder prägen das Selbstverständnis unseres Amtes und sind einsehbar unter www.stadtentwicklung-frauenfeld.ch.



Sie unterstützen den Stadtbaumeister und das Team vom Amt für Hochbau und Stadtplanung bei der Entwicklung der Stadt Frauenfeld durch zielgerichtete Varianzverfahren für attraktive Stadt- und Freiräume sowie eines siedlungsverträglichen Verkehrsnetzes. Sie leiten planungsrechtliche Verfahren zu Richt- und Nutzungsplanungen sowie zum Agglomerationsprogramm und gewährleisten die Information und Mitwirkung der Bevölkerung. Neben kreativen Gestaltungsvorschlägen verfassen Sie Anträge, Stellungnahmen und Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat und Fachgremien.



Das bringen Sie mit:

Sie haben ein abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium in Architektur, Städtebau oder gleichwertiger Ausbildung (Masterabschluss) und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung sowie einer sicheren Urteilsfähigkeit in städtebaulichen, stadträumlichen und architektonischen Belangen. Im Bereich Planung oder Städtebau konnten Sie bereits erste Erfolge und Projekte realisieren, vorzugweise in urbanen Räumen. Sie überzeugen durch strategisches und konzeptionelles Denken sowie durch Kommunikations- und Verhandlungsgeschick und haben Erfahrung mit Entwicklungs- und Partizipationsprozessen. Ihre Motivation ist es, unsere Ziele für eine lebenswerte und urbane Stadt gemeinsam mit einem interdisziplinären und lösungsorientierten Team zu verfolgen.



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne folgende Person zur Verfügung:

Amt für Hochbau und Stadtplanung

Christof Helbling

Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung

052 724 52 81



Möchten Sie sich beruflich weiterentwickeln? Dann reichen Sie ganz einfach Ihre Bewerbungsunterlagen online über unsere e-Rekrutierungsplattform ein.