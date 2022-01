Ihre neue Rolle: Als Projektleiterin bzw. Projektleiter erweitern Sie das bestehende Team im Objektmanagement und sorgen für die Instand- und Werterhaltung der städtischen Liegenschaften mit Schwerpunkt im Finanzvermögen. Sie optimieren die Nutzung der bestehenden Gebäude in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Liegenschaften, erarbeiten Sanierungskonzepte und organisieren die notwendigen Unterhaltsarbeiten.



Diese Stelle ist für Sie geeignet, wenn



• Sie Erfahrung in der Bearbeitung verschiedenster Bautypologien mitbringen

• Sie in der Rolle als Bauherrenvertretung Bauprojekte in allen SIA-Phasen begleiten wollen

• Sie ein Projektteam fachlich und organisatorisch führen können und dabei Termine wie auch Kosten im Griff haben

• Sie einen Abschluss als Architektin bzw. Architekt (FH) oder eine vergleichbare Ausbildung durchlaufen haben.



Ihre neue Arbeitgeberin

Das Hochbauamt ist als Dienststelle der Direktion Planung und Bau für die Entwicklung sowie den Bau und Unterhalt der städtischen Gebäude verantwortlich. Wir betreuen Schulhäuser, Sportanlagen, Kulturstätten und Amtsgebäuden sowie Wohnhäuser und Gewerbeliegenschaften im Finanzvermögen. Wir stehen ein für eine Architektur, welche kulturelle, ökologische und ökonomische Anliegen vereint.



Unsere Unternehmenskultur

Wir pflegen den fachlichen Austausch innerhalb unseres Teams als auch mit Kolleg/innen anderer Fachabteilungen. Die räumliche Nähe zu wichtigen Schnittstellen der Stadtverwaltung und der kollegiale Umgang untereinander unterstützen unsere Arbeit. So vielfältig wie die Stadt St.Gallen sind auch ihre rund 3’000 Mitarbeitenden. Chancengleichheit und eine gute Zusammenarbeit sind wichtige Werte für uns. Deshalb begegnen wir uns mit Wertschätzung, Respekt und Vertrauen.



Das bieten wir:

Sie finden bei uns eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit interessanten Kontakten zu Fachpersonen aus der Architektur- und Baubranche sowie zu anderen Kolleg/innen in der Stadtverwaltung. Die Stadt St.Gallen unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und anderen Lebensbereichen. Daher bieten wir Gleitzeit und flexible Arbeitszeitmodelle sowie familienfreundliche Zulagen. Ihr neuer Arbeitsplatz liegt im Herzen unserer schönen Altstadt.



Unser Auswahlprozess

Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung. Ihre Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen ab dem 3. Januar 2022 gerne Dominik Tacke, Abteilungsleiter Objektmanagement, Telefon 071 224 57 06.



• Wir bestätigen Ihnen umgehend den Eingang Ihrer Bewerbung.

• Ihr Dossier wird von Dominik Tacke und Katrin Eberhard (Dienststellenleiterin ad interim) gesichtet.

• Im Anschluss führen Dominik Tacke und Katrin Eberhard zwei Gesprächsrunden durch.

• Im ersten Gespräch tauschen wir uns darüber aus, welche Aufgaben diese Stelle beinhaltet und was Sie dafür mitbringen.

• Im zweiten Gespräch vertiefen wir unsere jeweiligen Vorstellungen und besprechen die Anstellungsbedingungen.

• Nach Einigung zum Arbeitsverhältnis senden wir Ihnen innert weniger Tage den Arbeitsvertrag zu.



Stadt St.Gallen, Personaldienste, Rathaus, 9001 St.Gallen, www.stadt.sg.ch