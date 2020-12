Gemeinde Vitznau

Projektleiter/in im Bauamt mit Schwerpunkt Dorfentwicklung (80 - 100 %)



Der Gemeinderat erachtet die Aufwertung des Dorfzentrums als zentraler Baustein für die Weiterentwicklung von Vitznau. Dazu gehören verschiedene Projekte von der Reaktivierung oder Umnutzung bestehender Flächen bis zur baulichen Attraktivierung von Strassen und Gebäuden. Als Projektleiter/in der Gemeinde Vitznau schaffen Sie die konzeptionellen und planungsrechtlichen Voraussetzungen und können Ideen zusammen mit den privaten Grundeigentümern vorantreiben.



Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:

Unterstützung des Gemeinderats bei der Koordination komplexer Baubewilligungsverfahren (in Zusammenarbeit mit dem externen Bauamt)

Begleitung und Überwachung von gemeindeeigenen Bau- und Infrastrukturprojekten

Flächenkoordination und Planung (Schulhaus, Werkhof, Feuerwehr und Gemeindeverwaltung)

Stellungnahmen in Rechtsmittelverfahren

Mitwirkung in Kommissionen und Arbeitsgruppen

Sie besitzen folgende Fähigkeiten:

Ausgewiesene höhere Fachausbildung im Baubereich (bspw. Architekt, Ingenieur oder Planer) mit guten baurechtlichen und raumplanerischen Kenntnissen

Einige Jahre Berufserfahrung, wenn möglich im Projektmanagement oder im Gemeindebauwesen

Selbständige und speditive Arbeitsweise und Belastbarkeit

Verantwortungsbewusstsein und Diskretion

Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

Planungs- und Organisationstalent

Wir bieten Ihnen:

Abwechslungsreiche, selbständige und verantwortungsvolle Stelle mit hoher Eigenverantwortung in einem kleinen Team

Möglichkeit zur Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Gemeinde

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen



Haben wir Ihr Interesse an dieser interessanten und verantwortungsvollen Funktion innerhalb einer vorwärtsorientierten Gemeindeunternehmung geweckt? Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto per E-Mail an herbert.imbach @ vitznau.lu . ch



Für Fragen steht Ihnen Herbert Imbach, Gemeindepräsident, Tel. 078 746 59 41 gerne zur Verfügung. Aktuelles aus unsere Gemeinde erfahren Sie unter www.ortsplanung-vitznau.ch