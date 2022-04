Unsere Auftraggeberin ist eines der bekanntesten und erfolgreichsten Architekturbüros der Stadt Zürich mit rund 40 Mitarbeitenden. Das Büro ist spezialisiert auf grossmassstäbliche Wohnbauten, Verwaltungs- und Bürogebäude sowie komplexe Verkehrsbauten. Eine aussergewöhnlich gute Zusammenarbeit im Team ist unserer Auftraggeberin wichtig, die Unternehmenskultur wird intensiv gepflegt. Für eines der drei aktuell in Planung befindlichen Grossprojekte sowie in weiterer Folge im Rahmen des strategischen Wachstums suchen wir eine passionierte Planungspersönlichkeit als

Das Aufgabenspektrum. Im Rahmen interessanter und komplexer Projekte sind Sie für die Gesamtsteuerung der Qualität unter Einbezug von Terminen und Kosten verantwortlich. Sie unterstützen die gestalterische Leitung nach der Entwurfsphase und begleiten diese bis zur Übergabe an die Bauleitung. Mit grosser Eigenverantwortung sind Sie während den einzelnen Projektphasen die verantwortliche Ansprechperson für alle externen Planer sowie Bauherren, Behörden und ausführende Firmen. Sie unterstützen die Inhaber des Büros direkt in fachlichen und führungsbezogenen Fragen und übernehmen so eine wesentliche Schlüsselposition im Unternehmen.

Ihr Profil. Sie sind ausgebildeter Architekt ETH oder FH und verfügen über mehrjährige Erfahrung in qualitativ hochstehenden Projektleitungen in der Schweiz. Idealerweise bringen Sie Erfahrung in der Leitung von GP-Mandaten, in der Denkmalpflege sowie BIM-Erfahrung mit. Sie wirken auf interne wie externe Ansprechpartner motivierend und sind ein wichtiges «Zugpferd» für die gesamte Firma. Nebst der selbstständigen Betreuung von Projekten intern wie extern gehören ein Flair für die Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen, Präsentationen, sowie der versierte Umgang mit ArchiCAD zu Ihren wesentlichen Stärken.

Auf Sie wartet eine einzigartige Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und ausgezeichneten Anstellungsbedingungen. Rufen Sie Claudia Willi für weitere Informationen an oder senden Sie uns Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen. Wir garantieren Ihnen selbstverständlich absolute Diskretion.

Knellwolf + Partner AG I Zürich Bern St.Margrethen I T 044 311 41 60 I claudia.willi @ knellwolf . com I www.knellwolf.com