Die Knellwolf + Partner AG sucht eine/n

Verlag Hochparterre 16.06.2021 10:00

Traumaufgabe für einen Allround-Architekten

Unser Auftraggeber ist als Gesamtplaner und engagierter Partner an mehreren Standorten in der ganzen Deutschschweiz tätig. Die Spezialität des Unternehmens besteht in der ganzheitlichen Lösung komplexer Bauvorhaben, dafür sind rund 90 Spezialisten aus allen relevanten Fachbereichen beschäftigt. Zum Portfolio zählen hochwertige Projekte in den Bereichen Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sowie Infrastruktur- und Wohnungsbau. Zur Stärkung des Standortes Zürich und für die Weiterbearbeitung eines gewonnenen Wettbewerbs für ein Verwaltungs- und Produktionsgebäude suchen wir eine sozialkompetente Persönlichkeit als

Projektleiter Architektur (m/w)

Ihr Aufgabenspektrum. Sie verantworten den Gesamtprozess von der Entwicklung über die Planung, Projektierung und Realisierung bis hin zur Übergabe. Sie führen die Aufgabenbereiche Projekt-Koordination sowie Administration und sind somit für die komplette qualitäts-, termin- und kostengerechte Projektabwicklung zuständig. Am Standort Zürich sind Sie massgeblich am Auf- und Ausbau des Bereichs beteiligt und Sie führen ein Team von 1-2 Zeichnern als «Primus inter pares» eigenverantwortlich. Eine wichtige Aufgabe kommt Ihnen in der Funktion als Bindeglied zwischen Bauherrschaft, internen und externen Fachplanern und Behörden zu.

Ihr Profil. Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Architekt ETH oder FH und mehrjährige Erfahrung als Projektleiter in der Schweiz. Als Generalist haben Sie Freude an der ganzheitlichen Leitung unterschiedlichster Projekte, die eine ausgereifte gestalterische Fachkompetenz verlangen. Als motivierte, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit liegt Ihnen sehr viel daran, Kunden mit hochprofessionellen Leistungen zu begeistern und damit das Image des Unternehmens nachhaltig zu prägen. Mit den involvierten Anspruchsgruppen kommunizieren Sie gewinnend und kompetent.

Ihre Perspektiven. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung über alle Phasen einzubringen und sich in einem interdisziplinären Umfeld zu entfalten. Neben vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben erwarten Sie Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Attraktive Anstellungsbedingungen runden unser Angebot ab.

Auf Sie wartet eine einzigartige Aufgabe mit viel Handlungsspielraum. Senden Sie Frau Claudia Willi Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns für weitere Informationen an. Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

KNELLWOLF + PARTNER AG

Zürich Bern St. Margrethen

T 044 3114160

claudia.willi @ knellwolf . com

www.knellwolf.com