Mit der Gewinnung mehrerer Projekte einer namhaften Bauherrschaft strebt das Unternehmen ein gesundes Wachstum an. Für diesen geplanten Ausbau des Büros suchen wir eine kompetente Persönlichkeit als

Ihre Aufgaben erstrecken sich von der Entwicklung über die Planung, Projektierung und Realisierung bis zur Übergabe der spannenden und viel beachteten Projekte für eine sehr bekannte Bauherrschaft. Sie führen die Aufgabenbereiche Projekt-Koordination sowie Administration und sind somit für die komplette qualitäts-, termin- und kostengerechte Projektabwicklung zuständig. Als eigenverantwortlicher Projektleiter sind Sie Bindeglied zwischen der Bauherrschaft, den externen Fachplanern und den Behörden.

Ihr Profil. Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Architekt FH oder ETH und mehrjährige Erfahrung als Projektleiter in der Schweiz oder Liechtenstein. Erfahrungen mit historischen Bauten sind von Vorteil. Als Generalist haben Sie Freude an der Projektierung wie auch an der Ausführung. Sie sind eine verantwortungsbewusste und motivierte Persönlichkeit mit guten kommunikativen Fähigkeiten und zeichnen sich durch eine initiative und zuverlässige Arbeitsweise aus.

Ihre Perspektiven. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung über alle Phasen eines Projektes einzubringen und sich in einem interdisziplinären Umfeld zu entfalten. Neben einem vielseitigen und beachteten Aufgabenfeld erwarten Sie interessante Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Geschäftsleitung.

Würden Sie gerne in einem vertraulichen Rahmen mehr zu dieser spannenden Position erfahren? Dann melden Sie sich unverbindlich bei Herrn Christof A. Willi oder senden Sie ihm Ihren Lebenslauf. Gerne wird er Ihnen in einem persönlichen Gespräch mehr erzählen. Absolute Diskretion ist unser oberstes Gebot.



