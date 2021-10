Sie unterstützen unsere Auftraggeber bei folgenden Aufgaben:

Entwicklung von Arealen von der Markt- und Standortanalyse bis zur Erteilung der Baubewilligung

Klärung / Erarbeitung planungsrechtlicher und wirtschaftlicher Projektvorgaben

Organisation und Begleitung von Machbarkeitsstudien und Wettbewerbsverfahren

Suche geeigneter Entwicklungspartner

Erarbeitung der erforderlichen Planungsinstrumente

Führen des Projektteams und Verhandlungen mit Behörden

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und Interesse an anspruchsvollen städtebaulichen, raumplanerischen und wirtschaftlichen Fragestellungen sowie Erfahrung in mindestens einem dieser Bereiche. Sie sind eine kommunikative, durchsetzungsstarke Persönlichkeit und gewandt im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. Sie arbeiten gerne im Team und sind motiviert, den Bereich Arealentwicklung bei der ecoptima ag weiterzubringen.

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Bern, ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten, interdisziplinären Team, ein hohes Mass an Selbstständigkeit und Verantwortung. Bewerberinnen und Bewerber, die sich durch dieses Anforderungsprofil angesprochen fühlen, senden Ihre Unterlagen bis 8. November 2021 an: ecoptima ag, Spitalgasse 34, Postfach, 3001 Bern oder info @ ecoptima . ch. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Arthur Stierli, Geschäftsführer, per Tel. 031 310 50 80 gerne zur Verfügung.

www.ecoptima.ch