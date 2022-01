Aus Drei wird Eins. Die OST – Ostschweizer Fachhochschule ist die gemeinsame Weiterfüh-rung der FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs. Wir sind an den Standorten St.Gallen, Buchs und Rapperswil zu Hause, lehren auf Bachelor- und Masterstufe, bieten Wei-terbildungen und Dienstleistungen an und forschen anwendungsorientiert und praxisnah. Wir sind am Puls des Lebens, in der Mitte der Gesellschaft und im Dialog mit Lehre, Forschung und Wirtschaft.

Sie sind eine gut vernetzte Fachpersönlichkeit und haben Freude daran, jungen Menschen berufsbefähigende Kompetenzen in Städtebau und Stadtplanung zu vermitteln? Dann suchen wir Sie per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung als