Die Ostschweizer Fachhochschule sucht einen/eine Professor/in für Siedlungswasserwirtschaft und Umweltingenieurwesen (70-100%)

Der Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur ist der einzige in der Deutschschweiz

Verlag Hochparterre 16.11.2020 08:00

Aus Drei wird Eins. Die OST – Ostschweizer Fachhochschule ist die gemeinsame Weiterführung der FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs. Wir sind an den Standorten St.Gallen, Buchs und Rapperswil zu Hause, lehren auf Bachelor- und Masterstufe, bieten Weiterbildungen und Dienstleistungen an und forschen anwendungsorientiert und praxisnah. Wir sind am Puls des Lebens, in der Mitte der Gesellschaft und im Dialog mit Lehre, Forschung und Wirtschaft.

Der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen bildet praxisbezogene Fachkräfte des Bauwesens aus. Für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen suchen wir per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Professor/in für Siedlungswasserwirtschaft und Umweltingenieurwesen (70-100%)

Der Studiengang Bauingenieurwesen ist Teil des Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum. Als Professor/in für Siedlungswasserwirtschaft und Umweltingenieurwesen sind Sie in verantwortungsvoller Position in Lehre, Forschung & Entwicklung oder Dienstleistungen tätig und tragen zur inhaltlichen Entwicklung Ihres Fachgebiets und des Fachbereichs bei.

Ihre Aufgaben:

Sie lehren auf Bachelor- und Masterstufe in den Themenbereichen Siedlungswasserwirtschaft und Umweltingenieurwesen

Sie betreuen Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten

Sie engagieren sich für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung am Institut für Bau und Umwelt IBU

Sie akquirieren und bearbeiten drittmittelfinanzierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte

Ihre Qualifikation:

Sie haben einen Hochschulabschluss in Bauingenieurwesen, Kulturingenieurwesen oder Umweltingenieurwesen

Sie verfügen über einen mehrjährigen, praxisbezogenen Leistungsausweis als projektleitender Ingenieur oder als projektleitende Ingenieurin in Siedlungswasserwirtschaft und Umweltingenieurwesen, davon mindestens 5 Jahre in einer Ingenieurunternehmung in der Schweiz sowie über ein breites Netzwerk in der Schweiz

Sie weisen sich durch fundierte Kenntnisse in Siedlungswasserwirtschaft und Umweltingenieurwesen sowie Erfahrung mit numerischen Modellierungen aus

Sie möchten Ihr Wissen und Ihre Praxiserfahrung an Studierende weitergeben und haben Freude am Unterrichten

Sie zeigen Bereitschaft zum Engagement in der Studiengang-, Instituts- oder Hochschulentwicklung

Wir bieten:

Einen Wirkungsbereich in einem dynamischen Umfeld mit modernster Infrastruktur

Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung

Freiraum für persönliche Initiative

Ein interdisziplinäres Team von acht Professorinnen und Professoren sowie 20 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Zentrale Lage beim Bahnhof Rapperswil direkt am Zürichsee

Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschte Qualifikation? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 10. Dezember 2020 über unser Online-Tool (jobs-ost.ch).

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte telefonisch an Felix Wenk, Studiengangleiter Bauingenieurwesen, unter +41 58 257 49 80.