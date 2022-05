Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir Sie als

Für eine hohe Lebensqualität: Die über 300 Mitarbeitenden des Tiefbauamts gestalten tagtäglich die Mobilität und den öffentlichen Raum in der grössten Stadt der Schweiz.

Ihre Aufgaben

Sie erarbeiten und aktualisieren gesamtstädtische Strategien und Vorgaben zum öffentlichen Raum mit Fokus auf gestalterische und künstlerische Aspekte.

Sie entwickeln Konzepte und Richtlinien zur baulichen Umsetzung übergeordneter Strategien und Instrumente wie der kommunalen Richtplanung oder weiterer Fachplanungen.

Sie koordinieren die Umsetzungsaktivitäten zum Plan Lumière der Stadt Zürich und leiten die Aktualisierung des Gesamtkonzepts Plan Lumière.

Sie betreuen den Elementkatalog der Strategie Stadträume mit und entwickeln diesen weiter.

Sie wirken im Themenfeld Kunst im öffentlichen Raum mit.

Sie erarbeiten Entscheidungsgrundlagen, beraten vorgesetzte Stellen und bearbeiten politische Vorstösse.

Sie bringen mit

Hochschulabschluss in Landschaftsarchitektur, Architektur, Produktgestaltung oder einer verwandten Disziplin

Mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung von komplexen und interdisziplinären Projekten der Freiraumgestaltung und –planung mit fundiertem gestalterischem und bautechnischem Fachwissen

Selbständige, eigenverantwortliche und kommunikationsfähige Persönlichkeit

Teamplayer/in mit Begeisterungsfähigkeit, Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen sowie stilsicherem Deutsch in Wort und Schrift

Freude an der Arbeit im Spannungsfeld zwischen Verwaltung, Politik und Bevölkerung

Wir bieten Ihnen

Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem interdisziplinären Team, in der Sie die Zukunft der Stadt Zürich mitgestalten können. Unsere Mitarbeitenden profitieren von attraktiven Anstellungsbedingungen, gezielten Aus- und Weiterbildungen sowie einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in Gehdistanz zum Zürcher Hauptbahnhof.

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung, die Sie bitte an Bruno Nauer, Leiter Human Resources, Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich richten. http://www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamtjobs.

Auskunft erteilt Ihnen gerne Jasmin Dallafior, Leiterin des Fachbereichs Grundlagen und Strategien, Telefon 044 412 23 25.

Mehr zu der Arbeitgeberin Stadt Zürich auf www.zuerich.ch/jobs.