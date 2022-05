Die Zürcher Hochschule der Künste gehört mit rund 2800 Studierenden zu den führenden Kunsthochschulen Europas. Das vielfältige Studien- und Forschungsprogramm umfasst die Bereiche Design, Film, Kunst, Medien, Musik, Tanz, Theater, Vermittlung der Künste und Transdisziplinarität.

Die Fachrichtung Visual Communication erarbeitet Kompetenzen in der bildhaften Vermittlung von Information und in der gestalterischen Umsetzung von Kommunikation, in allen gesellschaftlichen Bezügen. Sie umfasst übergreifend die Arbeit für klassische und digitale Medien, stellt dabei aber immer die konzeptionellen und gestalterischen Aspekte der Projektarbeit in den Mittelpunkt. Zur Fachrichtung gehören die Bachelorvertiefung Visual Communication, die Mastervertiefung Visual Communication sowie Forschungs- wie Kooperationsprojekte.