Stadt und Landschaft in einem, das ist das Einzigartige an Davos.

Ihre Aufgaben

Fachliche, personelle und finanzielle Führung des Hochbauamtes

Bearbeitung, Begleitung und Koordination von Projekten

Verfassen von Stellungnahmen, Mitberichten und Entscheidungsgrundlagen

Mitwirken in interdisziplinären Arbeitsgruppen

Öffentlichkeitsarbeit und fachtechnische Beratung von Behörden

Ihr Profil

Hochschulabschluss in Architektur

Berufliche Erfahrung in den Bereichen Führung, Projektmanagement und Betriebswirtschaft

Freude an der Arbeit im politischen Umfeld und Verständnis für politische Abläufe

Ganzheitliches Denken sowie lösungsorientiertes Handeln

Kommunikationsstärke und gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Entscheidungsfähigkeit, Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick

Unser Angebot

Abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Tätigkeitsgebiet

Hohe Selbständigkeit und Eigenverantwortung

Kleines, kollegiales Team

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Davos

Haben wir Ihr Interesse an dieser spannenden und vielseitigen Stelle geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 15. März 2022 an Gemeinde Davos, Rahel Bäbler, Personalleiterin, Berglistutz 1, 7270 Davos Platz 1 oder per Mail an personal @ davos.gr . ch.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Simi Valär (Departementsvorsteher) unter der Telefonnummer 081 414 30 15 gerne zur Verfügung.