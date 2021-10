Per Januar 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Zurzeit besitzt sie 72 Liegenschaften mit 500 Wohnungen und 49 Gewerberäumen. Die Wogeno-Häuser werden in Eigenverantwortung durch die Bewohnenden selber verwaltet.

Für folgende Aufgaben:

Leitung der Abteilung Bau

bauliche und strategische Beratung der Geschäftsleitung und der Baukommission

Bauherrenvertretung

Einsitz in der ständigen Baukommission

Steuerung und Kontrolle der beauftragten Planer/innen und Unternehmer/innen

Unterstützung der Hausvereine bei baulichen Fragestellungen

Erarbeiten von Strategien zum Wechsel auf erneuerbare Energieträger

Zustandsbeurteilungen und objektbezogene Investitionsplanung

Beurteilung von Immobilien und Baulandangeboten

Wir erwarten von Ihnen:

Ausbildung als Architekt/in ETH / FH

Mehrjährige Erfahrung als Projektleiter/in oder in selbständiger Tätigkeit in allen Teilleistungsphasen

Vertiefte Kenntnisse im Umgang mit Altbauliegenschaften

Fundierte Fähigkeit zum selbständigen Erarbeiten von ökonomisch und ökologisch nachhaltigen baulichen Lösungen

Eigenverantwortung, Sorgfalt und Kommunikationsfähigkeit

Kaufmännische und mietrechtliche Kenntnisse von Vorteil

Sie bezeichnen sich als engagierte/n Allrounder/in und pflegen einen dienstleistungsorientierten Arbeitsstil. Das genossenschaftliche Wohnen interessiert Sie und die Pflege der Wogeno-Werte ist Ihnen ein Anliegen. Zudem sind Sie zuverlässig und vertrauenswürdig.

Informationen über die Genossenschaft finden Sie auf www.wogeno-zuerich.ch. Gerne gibt Ihnen der Präsident der Baukommission Tom Weiss unter Tel 079 351 16 55 weitere Auskünfte.

Eine abwechslungsreiche und sehr selbständige Tätigkeit erwartet Sie!

Wir freuen uns auf die Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: anita.schlegel @ wogeno-zuerich . ch oder an Wogeno, Genossenschaft selbstverwalteter Häuser, Grüngasse 10, 8004 Zürich