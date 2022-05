Das können Sie bewegen:

Frauenfeld ist eine urbane Stadt mit hoher Anziehungskraft für Wirtschaft und Bevölkerung. Das Amt für Hochbau und Stadtplanung schafft die Voraussetzungen dafür, dass Frauenfeld sich verändern und wachsen kann. Hohe städtebauliche und architektonische Qualität ist sein Ziel. Zukunftsbilder prägen das Selbstverständnis des Amtes und sind einsehbar unter www.stadtentwicklung-frauenfeld.ch.



Sie führen das Amt für Hochbau und Stadtplanung mit rund 20 Mitarbeitenden in den Aufgabenbereichen Stadtplanung, stadteigene Bauten, Liegenschaften und Baubewilligungen. Als Teil einer ganzheitlichen Stadtplanung mit guter Abstimmung der Bereiche Siedlung, Freiraum und Verkehr setzten Sie zusammen mit Ihren Mitarbeitenden informelle und formelle Planungen sowie Projekte im Bereich Hochbau und Freiraum um. Neben der Erstellung des Budgets und der Finanzplanung, überwachen Sie die Kosten, Termine und die Qualität der Planungen und Projekte. Sie sind Teil der Departementssteuerung und für strategische Entscheide des Departements mitverantwortlich. Die Mitarbeit in Kommissionen und das Verfassen von Anträgen zuhanden von Stadt- und Gemeinderat runden Ihre Tätigkeit ab.

Sie bringen eine Ausbildung als Architekt:in mindestens auf Stufe ETH/FH oder eine gleichwertige Ausbildung mit. Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung in der Gesamtleitung komplexer Planungen und Projekte sowie in der Leitung von heterogen zusammengesetzten Arbeitsgruppen. Darüber hinaus haben Sie langjährige Führungserfahrung in einer vergleichbaren Funktion und sind sich gewohnt, mit Medien, Bevölkerung und politischen Vertreter:innen zu kommunizieren. Sie sind verhandlungssicher, die Planung sowie Koordination von Abläufen gehört zu Ihren Stärken und Sie bringen Flair für Innovation sowie Erfahrung mit Entwicklungs- und Partizipationsprozessen mit. Ihre Motivation ist es, die Ziele für eine lebenswerte und urbane Stadt gemeinsam mit einem interdisziplinären und lösungsorientierten Team zu verfolgen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne folgende Person zur Verfügung:



Departement für Bau und Verkehr

Andreas Elliker

Stadtrat / Präsident AVRF

052 724 52 92



Ebenso steht Ihnen der derzeitige Stelleninhaber gerne für Rückfragen zur Verfügung:



Amt für Hochbau und Stadtplanung

Christof Helbling

052 724 52 81



Möchten Sie sich beruflich weiterentwickeln? Dann reichen Sie ganz einfach Ihre Bewerbungsunterlagen online über unsere e-Rekrutierungsplattform ein.