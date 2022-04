Witzig The Office Company AG - Zürich Altstetten

Witzig The Office Company AG ist der führende Anbieter von Consulting, Services und Produkten rund ums Büro und schweizweit zuhause. Unsere Standorte und Geschäftsstellen sind regional eingebunden und grenzüberschreitend vernetzt. Wir denken und machen Büro ganzheitlich. Wir fördern die Entwicklung von Mensch und Arbeitsplatz in der Transformation. Heute - morgen - unabhängig.

Witzig The Office Company AG ist in den Bereichen Büroplanung, Bürogestaltung und Büroeinrichtung aktiv. Ergänzend bieten wir mit dem New Work Consulting und der New Work Academy auch Dienstleistungen und Consulting zu allen Themen rund um die Neuen Arbeitswelten an.

Aufgaben

Führung von Kundenprojekten in der ganzen Deutschschweiz (Projektbezogen auch in der ganzen Schweiz möglich)

Führen von Pendenzenlisten, Terminpläne, Kostenübersichten, Protokolle

Entwicklung Bürolayout und kreative Arbeitswelten

Erstellen von Gestaltungskonzepten (Material, Licht, Farbe etc.)

Qualitätscontrolling von delegierten Arbeiten

Bedürfnisaufnahme beim Kunden

Erstellen und präsentieren von Dienstleistungsofferten beim Kunden

Kenntnisse der Arbeitsplatzgestaltung (Fachkurs Arbeitsplatzexperte von Vorteil)

Voraussetzungen

Technische Berufslehre, Innenarchitkekt HF/FH oder vergleichbare Ausbildung

Erfahrung im Projektmanagement / Projektleitung

einige Jahre Berufserfahrung

hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft

gute planerische und organisatorische Fähigkeiten - CAD-Kenntnisse Vectorworks

Gute Kenntnisse MS Office 365

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit viel Entwicklungspotential. Mobil-flexibles Arbeiten ist bei uns selbstverständlich und wir bieten Freiraum für neue Ideen. Unsere zeitgemässen Anstellungsbedingungen sowie die «Neuen Arbeitswelten», die wir nicht nur verkaufen, sondern auch selbst leben, machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber. Es erwartet Sie ein kollegiales Team in einem spannenden Kundenumfeld.

Wir freuen uns, wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten und mit uns erfolgreich die Zukunft gestalten wollen. Falls Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto via Online Formular auf unserer Webseite.



Kontakt

Witzig The Office Company AG

Michèle Rupp

Fachfrau Human Resources