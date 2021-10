Der ETH-Rat ist das strategische Führungs- und Aufsichtsorgan des ETH-Bereichs, welcher aus den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH Zürich und EPFL) sowie die vier Forschungsanstalten PSI, WSL, Empa und Eawag besteht. Der ETH-Bereich verfügt über ein beachtliches und sehr heterogenes Immobilienportfolio in der ganzen Schweiz (ca. 1 Mio. m2 HNF). Für dieses Portfolio und dessen strategische Entwicklung ist der ETH-Rat verantwortlich. Er wird bei der Vorbereitung und Umsetzung seiner Geschäfte von seinem Stab unterstützt.

Für das Team Immobilien suchen wir auf den nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Mitarbeitende/n als

Koordinator/in Immobilien-Umwelt-Energie (80-100%)

Sie vertreten den ETH-Bereich in Gremien des Bundes, der im Immobilienmanagement eine Koordination von beteiligten Bundesstellen in besonderen Sachthemen betreibt. Diese Themen sind ausserordentlich vielfältig und interessant. Sie erstrecken sich vom Umwelt- und Energiemanagement über das Nachhaltige Bauen und die Artenvielfalt auf unseren Campus-Standorten. Auch die Digitalisierung der Bauprozesse bis hin zum Beschaffungswesen und zur Erdbebenertüchtigung, der Baukultur und Denkmalpflege sowie den Normwerken des SIA und der KBOB gehören dazu. Dabei nimmt der ETH-Bereich wie der Bund eine Vorbildfunktion ein.

Als Prozesseigner stellen Sie zudem in den von Ihnen betreuten Sachthemen die Kommunikation und Koordination mit den Institutionen sicher, welche diese Themen als Bauherren, Investoren und Betreiber sowie Nutzer in den von ihnen genutzten Immobilien-Portfolios (CREM) umsetzen. Sie unterstützen diese bei der Umsetzung der Vorgaben des Bundes, um deren eigene oder die mit dem Bund vereinbarten Ziele zu erreichen. Sie stellen relevante Informationen und Daten zur Verfügung und koordinieren die konsolidierte Berichterstattung des ETH-Rats gegenüber Bundesrat und Parlament in den genannten Themen. Zudem wirken Sie bei weiteren Aufgaben des strategischen Immobilienmanagements mit, so z.B. in Gremien der Projektsteuerung von strategisch bedeutsamen Projekten.

Ihr Profil:

Hochschulabschluss in Architektur oder Bau-/Umwelt-Ingenieurwissenschaften mit Kenntnissen im strategischen Portfolio-Management (CREM) sowie mind. 10 Jahre Erfahrung in der Bau-Projektierung und -Realisierung

Erfahrung im Projektmanagement und in der Moderation von interdisziplinären Arbeitsgruppen

Persönliches Interesse und Engagement in den oben genannten Themengebieten

Idealerweise gute Kenntnisse über Verfahren und Strukturen der öffentlichen Verwaltung (Bund oder Kanton), des Finanzhaushalts- sowie des öffentlichen Beschaffungsrechts

Kommunikationsgeschick, gewinnendes Auftreten und versierter Umgang auf Führungsstufe, Interesse für die Bedürfnisse unserer Institutionen, Fähigkeit zur Abwägung von Alternativen

Französische/deutsche Muttersprache und sehr gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache sowie sehr gute Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen attraktive, familienfreundliche Arbeitsbedingungen im einzigartigen Umfeld der Wissenschaft und Forschung mit hervorragender baulicher und technischer Infrastruktur. Ihr Arbeitsort liegt in Zürich und Bern an zentraler Lage mit Reisetätigkeit in der ganzen Schweiz.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail (bewerbung_immo @ ethrat . ch) bis 31. Oktober 2021 an: Simone Blättler, Personal, Stab ETH-Rat. Herr Michael Quetting, Leiter des Stabsbereichs Immobilien, steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung, Tel. +41 (0)58 856 86 32.