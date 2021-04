Die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG sucht ein/e Geschäftsführer/in.

Verlag Hochparterre 16.04.2021 08:00

Die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG bewirtschaftet rund 380 Liegenschaften und Parzellen der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und sichert den langfristigen Werterhalt des Portfolios. Kernstück sind 2’300 mehrheitlich einfache, zweckmässige und günstige Wohnungen und Gewerberäume vorab im Raum Winterthur. Terresta ist eine Tochtergesellschaft der SKKG.

Im Rahmen einer ordentlichen Nachfolgeregelung suchen wir eine dynamische und innovative Persönlichkeit als



Geschäftsführer/in (80 – 100%)



In dieser Schlüsselposition verantworten Sie mit rund 80 Mitarbeitenden die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens sowie den sorgfältigen Umgang mit den Liegenschaften und Landreserven der SKKG. Zusammen mit dem Verwaltungsrat setzen Sie die Immobilienstrategie der SKKG konsequent um. Im Vordergrund stehen dabei innovative Projektentwicklungen, die verantwortungsbewusste und nachhaltige Ausführung von Renovationen und Umbauten, die Umstellung auf erneuerbare Energien und ein CO2-armes Portfolio sowie das Engagement für faire Mieten. Sie haben Freude an kreativen und iterativen Prozessen, um gemeinsam mit allen internen und externen Stakeholdern die beste Lösung zu finden.



Wir wenden uns an eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit einem Abschluss als Architekt/in ETH oder FH und betriebswirtschaftlicher Weiterbildung. Sie haben idealerweise Erfahrung in der Steuerung eines Wohnportfolios und kennen sich mit komplexen Entwicklungs- und Bauprojekten aus. Verschiedene Verfahrens- und Wettbewerbsarten sind Ihnen aus der Praxis vertraut. Sie haben einen hohen architektonischen Qualitätsanspruch und Erfahrung in der Kommunikation mit unterschiedlichen Interessensgruppen. Zu Ihren persönlichen Eigenschaften zählen Integrität, Zielorientierung, teamorientiertes, vernetztes und interdisziplinäres Denken, Durchsetzungsvermögen sowie Verhandlungsgeschick und ein glaubwürdiges, überzeugendes Auftreten. Zudem zeichnen Sie sich durch Interesse an bauhistorischen Aufgabenstellungen, Affinität für die Belange einer kulturellen Institution und Wille zur Innovation sowie zu pionierhaften Lösungen aus. Dabei verlieren Sie die Wirtschaftlichkeit nie aus den Augen.



Wenn Sie an dieser vielseitigen Herausforderung in einem einmaligen Umfeld mit Gestaltungsspielraum interessiert sind, freut sich Silvia Coiro von unserem Search-Partner guido schilling ag über die Zustellung Ihrer vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff : Referenz 21327 an bewerbung @ guidoschilling . ch. Bei inhaltlichen Fragen zur Position steht der Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Beat Schwab, unter beat @ schwabkuster . ch zu Ihrer Verfügung.



guido schilling ag — Prime Tower — Hardstrasse 201 — 8005 Zürich — +41 44 366 63 00