Pro Helvetia sucht eine*n Fachspezialist*in für den Förderbereich Visuelle Künste.

Verlag Hochparterre 16.11.2020 12:15

Pro Helvetia ist die Schweizer Kulturstiftung des Bundes, bei der sich rund 110 Mitarbeiter*innen in der Schweiz und in zahlreichen Regionen der Welt für Schweizer Kunst und Kultur einsetzen.

Für den Förderbereich Visuelle Künste suchen wir per 1. April 2021 oder nach Vereinbarung eine*n



Fachspezialist*in Visuelle Künste 70% (mit Fokus Architektur)

Ihre Aufgaben

Sie sind Teil der Abteilung Visuelle Künste und übernehmen neben Ihrer Beschäftigung mit zeitgenössischem Kunstschaffen die Verantwortung für die Thematik Architektur. Ihr Portfolio besteht aus einer attraktiven Kombination fachlicher, konzeptioneller, administrativer und organisatorischer Arbeiten. Sie bearbeiten Gesuche und erledigen die dazugehörigen administrativen und kommunikativen Aufgaben. Sie beraten Gesuchsteller*innen und Veranstalter*innen und sind abteilungsintern verantwortlich für das zeitgenössische Architekturschaffen. Sie arbeiten bei der Entwicklung geeigneter Förderkonzepte sowie Promotionsmassnahmen mit und übernehmen sowohl auf inhaltlicher wie auch auf organisatorischer Ebene die Verantwortung für einzelne Themen bzw. Vorhaben der Abteilung Visuelle Künste. Gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen sind Sie Ansprechperson für interne und externe Fachleute und Akteur*innen der Kunstbranche in der Schweiz sowie international. Regelmässig visionieren Sie Veranstaltungen in der ganzen Schweiz sowie punktuell im Ausland und stehen grundsätzlich in engem Kontakt mit der künstlerischen Szene. Innerhalb von Pro Helvetia arbeiten Sie mit den verschiedenen Fachbereichen sowie mit den weltweiten Aussenstellen der Stiftung eng zusammen.



Ihr Profil

Sie haben einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss in Kunstgeschichte, Kunsttheorie und idealerweise Architekturtheorie/-geschichte bzw. eine vergleichbare Ausbildung und bringen mehrere Jahre Berufserfahrung mit. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der zeitgenössischen Künste schweizweit und im Ausland sowie über fundierte Kenntnisse im Bereich der aktuellen Architektur. Idealerweise bringen Sie bereits Erfahrungen in der Kulturförderung mit. Des Weiteren verfolgen Sie das aktuelle Kunst- und Architekturgeschehen und dessen Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene und verfügen über ein schweizweites und internationales Netzwerk. Sie sind kulturpolitisch kompetent, administrativ versiert und zeichnen sich durch eine selbständige und exakte Arbeitsweise aus. Zugleich arbeiten Sie gerne im Team und sind es gewohnt, mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Sie drücken sich gewandt aus und verfügen über ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kenntnisse in mindestens zwei Amtssprachen sowie über sehr gute Englischkenntnisse.



Was wir bieten

Diese Stelle in einem dynamischen, kulturell geprägten, nationalen und internationalen Umfeld bietet Raum für Eigeninitiative und -verantwortung. Unsere Büros befinden sich in der Zürcher Innenstadt. Es besteht die Möglichkeit, einen Teil des Pensums im Home-Office zu arbeiten.



Patrizia Kettenbach, Human Resources (T+41 44 267 71 83), oder Madeleine Schuppli, Leiterin Visuelle Künste (T +41 44 267 71 29) erteilen Ihnen gerne weitere Auskünfte.



Pro Helvetia setzt sich für Diversität und Chancengleichheit in ihren Teams ein. Wir fördern die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen. Daher freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Personen aus marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen.



Ihr vollständiges Bewerbungsdossier senden Sie bitte elektronisch an bewerbung @ prohelvetia . ch. Beachten Sie vor der Bewerbung unsere Datenschutzbestimmungen.



Pro Helvetia

Schweizer Kulturstiftung

Patrizia Kettenbach

Human Resources

Hirschengraben 22

8024 Zürich

pkettenbach @ prohelvetia . ch