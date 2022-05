KREATIV | QUALITÄTSVERLIEBT | PROJEKTERFAHREN | KOMMUNIKATIV AKQUISITIONSANTRIEB | UNTERNEHMERGEIST | INNOVATIONSOFFEN SOZIALKOMPETENT | TEAMPLAYER*IN | UNTERSTÜTZER*IN | FÜHRUNGSMOTIVIERT |

Aufgrund eines internen Wechsels haben wir eine spannende Vakanz am Standort Zürich offen. Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine führungsbegeisterte, mitreissende Persönlichkeit die verantwortlich für den Bereich Entwurf ist.

In dieser Funktion überzeugst du durch hohe gestalterische Sensibilität, hohen architektonischen Anspruch, technischem Fachwissen und Erfahrung in der Projektleitung. Du leitest die Zürcher Entwurfsabteilung, baust diese aus und bist für die Akquise von Wettbewerben und Projektentwicklungen verantwortlich. Zudem sicherst du den wirtschaftlichen Erfolg sowie die nachhaltige Weiterentwicklung deines Geschäftsbereichs in struktureller, personeller, fachlicher, kultureller und finanzieller Hinsicht. Als Mitglied der Standortleitung obliegt dir – in Teamverantwortung – die strategische und operative Mitführung des Standorts Zürich.

Wir wünschen uns:

Abgeschlossenes Architekturstudium und von Vorteil eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung

Einschlägige Wettbewerbserfolge

Hoher architektonischer Anspruch

Führungserfahrung in vergleichbarer Position in der Schweiz

Freude an einer Leader- und Vorbildfunktion

Verhandlungsstarke, zielorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und Organisationsgeschick

Betriebswirtschaftliches, dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln mit hoher Sozialkompetenz

Gute Deutschkenntnisse, von Vorteil sind Englischkenntnisse und weitere Landessprachen

Was dich bei uns erwartet:

60 TeamkollegInnen an einem zentral gelegenen Arbeitsort

Hoher Gestaltungsfreiraum

Anwendung von BIM, VDC und mehr

Kreatives, offenes und dynamisches Arbeitsklima in einem jungen Team

Spannende Grossprojekte in allen Geschäftsfeldern

Hybrides Arbeitsmodell und Jobsharing möglich

Gemeinsame Firmenanlässe

Möglichkeit einer Firmenbeteiligung

Du suchst die Möglichkeit, dich beruflich weiterentwickeln und etwas mit uns zu bewegen? Wir gestalten die Zukunft gemeinsam! Hier klicken, um dich zu bewerben.

Für Fragen steht dir gerne Herr M. Klink zur Verfügung, Tel. 044 556 05 51.