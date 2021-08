Verlag Hochparterre 13.08.2021 08:00

Bereichsleiter*in Projektentwicklung

60-100%, per sofort oder nach Vereinbarung

Das können Sie bewegen:

Frauenfeld ist eine urbane Stadt mit hoher Anziehungskraft für Wirtschaft und Bevölkerung. Das Amt für Hochbau und Stadtplanung schafft die Voraussetzungen dafür, dass Frauenfeld sich verändern und wachsen kann. Hohe städtebauliche und architektonische Qualität ist unser Ziel. Zukunftsbilder prägen das Selbstverständnis unseres Amtes und sind einsehbar unter www.stadtentwicklung-frauenfeld.ch.



Zusammen mit Ihrem Mitarbeiter unterstützen Sie den Stadtbaumeister und das Team vom Amt für Hochbau und Stadtplanung bei der Entwicklung der Stadt Frauenfeld durch Arealentwicklungen wie der Stadtkaserne sowie der aktiven Bodenpolitik im Entwicklungsgebiet Murgbogen. Sie leiten den Aufbau und die Weiterentwicklung des Bereichs Eigentümervertretung und Projektentwicklung inkl. Definition der notwendigen Prozesse und Erstellung von verbindlichen Richtlinien, Vorlagen und Schlüsseldokumenten. Für die Stadt Frauenfeld vertreten Sie die Interessen der Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Entwicklung, Organisation, Planung und Umsetzung von vielseitigen und interessanten Immobilien gegenüber Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Neben der Erstellung von Markt- und Standortanalysen sowie Nutzungskonzepten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen verfassen Sie Anträge zuhanden Stadt- und Gemeinderat und planen die Investitionen unter Berücksichtigung der politischen und finanziellen Vorgaben.

Das bringen Sie mit:

Sie haben ein abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium in Architektur, Bauingenieurwesen oder gleichwertiger Ausbildung (Masterabschluss) und verfügen über eine Weiterbildung in Projektmanagement oder Betriebswirtschaft. In der Entwicklung von Immobilienprojekten konnten Sie bereits erste Erfolge und Projekte realisieren, idealerweise für die öffentliche Hand. Sie überzeugen durch strategisches, analytisches und konzeptionelles Denken sowie durch Kommunikationsgeschick und haben Erfahrung im Erstellen von Machbarkeitsstudien sowie Wettbewerben und Studienaufträgen. Ihre Motivation ist es, unsere Ziele für eine lebenswerte und urbane Stadt gemeinsam mit einem interdisziplinären und lösungsorientierten Team zu verfolgen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne folgende Person zur Verfügung:



Amt für Hochbau und Stadtplanung

Christof Helbling

Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung / Stadtbaumeister

052 724 52 81



Möchten Sie sich beruflich weiterentwickeln?

Dann reichen Sie ganz einfach Ihre Bewerbungsunterlagen online über unsere e-Rekrutierungsplattform ein:

https://recruitingapp-2919.umantis.com/Vacancies/473/Application/New/1