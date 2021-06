Die Knwllwolf + Partner AG sucht eine/n

Verlag Hochparterre 16.06.2021 10:00

Führungsaufgabe mit viel Gestaltungsspielraum

Unser Auftraggeber ist als Gesamtplaner und engagierter Partner an mehreren Standorten in der ganzen Deutschschweiz tätig. Die Spezialität des Unternehmens besteht in der ganzheitlichen Lösung komplexer Bauvorhaben, dafür sind rund 90 Spezialisten aus allen relevanten Fachbereichen beschäftigt. Zum Portfolio zählen hochwertige Projekte in den Bereichen Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sowie Infrastruktur- und Wohnungsbau. Für die dynamische Leitung eines Unternehmensbereichs suchen wir im Grossraum Sargans/Bündner Rheintal eine sozialkompetente Führungs-Persönlichkeit als

Bereichsleiter/-in Architektur (m/w)

Ihr Aufgabenspektrum. Sie übernehmen den Bereich Architektur und Innenarchitektur mit rund 25 Mitarbeitenden, verteilt über alle Standorte. Sie steuern die komplexen Planungsprozesse der Phasen 31-53 nach SIA mit grossem gestalterischen Gespür und hohem prozessualem Verständnis. Sie sind in der Lage, speditiv auf unterschiedliche Interessen von Bauherrschaften, internen und externen Planern und anderen Anspruchsgruppen einzugehen. Nebst der Leitung und Supervision von Projekten liegt ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit auf der Netzwerkpflege mit Bauherrschaften, Behörden und anderen Anspruchsgruppen. Sie übernehmen alle Führungsaufgaben innerhalb des Bereichs, entwickeln diesen gemäss strategischen Vorgaben und Kundenbedürfnissen weiter und spielen eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des «Wir-Begriffs» innerhalb der Firma.

Ihr Profil. Sie verfügen über eine Ausbildung als Architekt FH oder ETH und haben nebst der entsprechenden Fachkompetenz im Bereich Architekturplanung mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Leitung unterschiedlicher Projekte in der Schweiz. Sie haben ein grosses Verständnis für den anspruchsvollen Planungsprozess und können diesen mit Ihrem Team mit Fokus auf hochwertiger UND wirtschaftlicher Architektur umsetzen. Sie sind eine offene, integre Persönlichkeit und ein teamorientierter Leader. Sie mögen Menschen und setzen einen starken Fokus auf die Begleitung und Förderung Ihres kompetenten Teams. Ihr sehr umfassendes Bauwissen setzen Sie nicht nur intern ein, sondern nutzen es auch geschickt für die aktive Netzwerkpflege zu bestehenden und potenziellen neuen Kunden.

Auf Sie wartet eine einzigartige Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und ausgezeichneten Anstellungsbedingungen. Möchten Sie Spuren hinterlassen? Dann rufen Sie Claudia Willi für weitere Informationen an oder senden Sie uns Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen. Wir garantieren Ihnen selbstverständlich absolute Diskretion.

