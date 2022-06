die/der zu unserem Unternehmen, welches von einem achtsamen Umgang miteinander geprägt ist, passt

miteinander geprägt ist, passt mit architektonischem Gespür

mit entsprechender Ausbildung - Abschluss als ArchitektIn erwünscht - und der für die grossen Projekte notwendigen Erfahrung oder Lernbereitschaft

als motivierte und aufgestellte Person, die mit den schwierigen Aspekten des Berufsalltags im Planungs- und Bauwesen gut umgehen kann

als motivierte und aufgestellte Person, die mit den schwierigen Aspekten des Berufsalltags im Planungs- und Bauwesen gut umgehen kann

pflegt mit Interesse an Nachhaltigkeit, Gesundheit und Mensch

die/der über strukturiertes, vorausschauendes Denken und Handeln verfügt

mit Interesse an neuen Arbeitsmethoden wie z.Bsp. LEAN oder BIM to Field hat

Wir bieten im Gegenzug:

hochspannende, architektonisch anspruchsvolle Projekte

angemessene Arbeitsbelastung und dementsprechende Entlöhnung - unser Ziel ist, dass wir unsere Arbeit mit hoher Qualität und der dafür notwendigen Zeit erledigen

familiäres, kleines und sehr gut funktionierendes Team

schöne Büroräumlichkeiten in der autofreien Siedlung «Burgunder» direkt am Bahnhof Bern Bümpliz Süd

Projekte in unmittelbarer Nähe (Fahrraddistanz)

Möglichkeit von externem Coaching

regelmässige Sabbatical in Abhängigkeit der Projekte

Jahresarbeitszeit mit flexiblen Arbeitszeiten, welche Beruf und Privatleben gut vereinbaren lässt

Option zur Beteiligung bei erfolgreicher Zusammenarbeit und gemeinsamen Wertvorstellungen

Hast du Erfahrung in der örtlichen Bauleitung und/oder Projektleitung von Architekturprojekten in der Ausführung, möchtest in Zusammenarbeit im Team selbstständig Projekte führen und hast hohe Ansprüche an deine eigene Qualität und Zuverlässigkeit?

Dann würden wir dich gerne kennen lernen. Dazu sendest du uns bitte deine Bewerbung per E-Mail an: mitarbeit @ omlinarchitekten . ch

Stellenantritt ab 1. September 2022 oder nach Absprache – um deine laufende Anstellung in Abhängigkeit deiner Projekte in gutem Einvernehmen abzuschliessen, sind wir auch an langfristig geplanten Stellenantritten interessiert.

