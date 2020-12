Hochbauamt Kanton Zürich

Bauherrenvertretung Universitätsbauten 100%

Das Hochbauamt ist in der Rolle der Bauherrenvertretung verantwortlich für die Projektierung und Realisierung der kantonalen Gebäude in den SIA Phasen 21 bis 53. Für unsere Auftraggeberin Universität Zürich setzen wir im Baubereich D zurzeit 100 Projekte von 3 – 500 Mio. CHF (Neubau, Umbau und Instandsetzung) um. Weitere Projekte sind in der strategischen Planung und warten auf Sie!

Mit Ihrer höheren Fachausbildung als Architekt/-in oder Bauingenieur/-in ETH oder FH sowie Ihrer langjährigen Erfahrung im Projektmanagement, auf Bauherren- oder auf Planungsseite, führen Sie als Bauherrenvertreter/-in unsere Projekte in der Rolle der Gesamtprojektleitung zum Erfolg. Wir bieten Ihnen zudem die Möglichkeit, sich bei uns «on the job» in das erweiterte Aufgabengebiet einzuarbeiten. Nebst dem Führen des Projektteams und der beauftragten Planungsteams sind Sie verantwortlich für die Qualitätssicherung, die Kredit-, Kosten- und Terminplanung, die selbstständige Erledigung des Submissions- und Vertragswesens, Kommunikation sowie der Dokumentation der Geschäftsvorgänge. Sie schätzen das parallele Arbeiten in diversen projektspezifisch zusammengesetzten Projektteams, besitzen Durchsetzungskraft und denken unternehmerisch. Dabei arbeiten Sie ziel- und lösungsorientiert und verstehen es, als kommunikationsstarke Persönlichkeit auf die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Verhandlungspartner einzugehen und die Kundenbedürfnisse optimal umzusetzen.

Wenn Sie sich gemeinsam mit uns bei der Baudirektion engagieren, prägen Sie das Gesicht des Kantons Zürich mit. Dabei können wir Ihnen ein spannendes Umfeld sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklung anbieten – und das wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.

Claus Frei ist Abteilungsleiter im Baubereich D. Er ist für Ihre konkreten Fragen da: 043 259 29 05. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Ihr neues Umfeld: www.hochbauamt.zh.ch, weitere Stellen: www.zh.ch/jobs.

