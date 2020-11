Die asa Arbeitsgruppe für Siedlungsplanung und Architektur sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n Architektin/Architekt FH/ETH als Projektleiterin/Projektleiter.

Verlag Hochparterre 09.11.2020 08:00

Wir sind ein mittelgrosses, etabliertes Architektur und Raumplanungsbüro mit 22 Mitarbeitenden in Rapperswil-Jona. Zur Verstärkung unseres Hochbauteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n

Architektin/Architekt FH/ETH

als Projektleiterin/Projektleiter.

Sie verfügen über einige Jahre Berufserfahrung - insbesondere auch im Bereich der Projektleitung und im Entwurf. Sie schätzen als praxisorientierte, kommunikative und belastbare Persönlichkeit ein vielfältiges Aufgabenspektrum und sind in der Lage, Projekte selbstständig und initiativ vom Entwurf bis zur Realisierung zu führen. Sie behalten dabei den Blick fürs Ganze, arbeiten exakt und vorausschauend und bleiben dennoch flexibel.



Sie zeichnen sich durch ein sicheres Auftreten im Umgang mit Mitarbeitern, Auftraggebern, Behörden und Fachplanern aus. Konstruktives und entwerferisches Verständnis, fundierte Kenntnisse im Planungsrecht und unternehmerisches Denken bilden Ihr Handwerkzeug.



Wie bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit langfristiger Entwicklungsperspektive in einem dynamischen Umfeld. Es erwartet Sie ein motiviertes Team und eine flache Hierarchie.



Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als pdf an untenstehende Adresse. Für Auskünfte steht Ihnen Christine Hiestand von unserem Büro gerne zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Sie.



Telefon: 055 220 10 70

E-Mail: christine.hiestand @ asaag . ch



asa Arbeitsgruppe

für Siedlungsplanung

und Architektur AG

www.asaag.ch