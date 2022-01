Was Sie erwarten dürfen. Sie bearbeiten je nach Projektgrösse eines oder mehrere Projekte selbstständig. Als wichtige Stütze des Büros übernehmen Sie alle relevanten Projektaufgaben komplexer Neubau-, Umbau- oder Sanierungsvorhaben. Sie unterstützen die gestalterische Leitung nach der Entwurfsphase und begleiten diese bis zur Realisierung. Mit grosser Eigenverantwortung und gemeinsam mit dem jeweiligen Geschäftsleitungsmitglied sind Sie während der einzelnen Projektphasen die verantwortliche Ansprechperson für alle externen Partner wie Bauherren, Behörden und ausführende Firmen. Es erwartet Sie ein familiäres und kollegiales Umfeld in einem stark aufgestellten, interdisziplinären Team.



Was wir uns von Ihnen wünschen. Sie sind Architekt/in FH/ETH/TU mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Schweiz. Sie sind es gewohnt, klare Konzepte gestalterisch hochwertig, verständlich und professionell umzusetzen. Idealerweise sind Sie vertraut mit Vectorworks. Sie sind selbstständiges Ar- beiten und Entscheiden gewohnt. Sie können Projekte bis zur Detailplanung selbständig durchführen. Wir wenden uns an Allrounder mit einem Schwerpunkt in der Ausführungsplanung mit dem Ziel, sich weiterzuentwickeln.

Ihre Perspektiven. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung über alle Phasen eines Projektes einzubringen und sich in einem kollegialen Umfeld zu entfalten. Es erwarten Sie ausserdem attraktive Anstellungsbedingungen sowie die Möglichkeit, in einem Teilzeitpensum (80 bis 100%) zu arbeiten.

Würden Sie gerne in einem vertraulichen Rahmen mehr zu dieser spannenden Position erfahren? Dann melden Sie sich unverbindlich bei Herrn Christof A. Willi oder senden Sie ihm Ihren Lebenslauf. Gerne wird er Ihnen in einem persönlichen Gespräch mehr erzählen. Absolute Diskretion ist unser oberstes Gebot.

Knellwolf + Partner AG – Zürich Bern St.Margrethen I T 044 311 41 60 I christof.willi @ knellwolf . com I www.knellwolf.com