Integral Axel Steinberger ist ein inhabergeführtes Gestaltungsbüro in Zürich mit internationaler Ausstrahlung. Seit 20 Jahren befassen wir uns mit visueller Kommunikation im zwei- und dreidimensionalen Raum. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Deine Aufgaben

Du entwickelst, gestaltest und planst komplexe Signaletikprojekte in enger Zusammenarbeit mit dem Team. Du erstellst aussagekräftige Grafiken zu Konzepten genauso wie produktionsfertige Daten in 3D-Programmen. Du führst Bauprojekte und fungierst als Schnittstelle zu den Behörden, der Bauherrschaft und den ausführenden Bauunternehmen. Du entwickelst die Prozesse und Werkzeuge für die Projektplanung von Morgen. Du bist unsere Expertin im Themenfeld BIM.



Dein Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur, Innenarchitektur oder Industriedesign

Konzeptuelles Denken und ausgeprägte analytische Fähigkeiten sind deine Stärken

Du kannst Affinität und Expertise zu digitalen Themen, idealerweise mit einer Weiterbildung im Bereich BIM ausweisen

Du hast hohe Ansprüche an Gestaltung und Design sowohl im Entwurf wie auch in der Materialisierung

Du bringst Erfahrung in der Leitung und Durchführung von Bauprojekten mit



Über Integral Axel Steinberger

Wir entwickeln komplexe Signaletikprojekte genau so leidenschaftlich wie dynamische Erscheinungsbilder und szenografische Gestaltung im Raum. Mit der Bearbeitung komplexer Gestaltungsaufgaben im öffentlichen Raum, für Quartiere, Bahnhöfe, Universitäts-Areale, Museen, Flughäfen und Krankenhäuser haben wir unsere Kompetenzen immer wieder unter Beweis gestellt. Zu unseren Projektpartnern gehören die führenden Architekturbüros der Schweiz. Unsere Büroräumlichkeiten sind an zentraler Lage in der Stadt Zürich am Wasser gelegen. Im Sommer gehört die Badehose zur Grundausrüstung.

Dein Bewerbungsdossier mit Lebenslauf, Zeugnissen, Referenzen und Arbeitsproben sendest Du bitte an: bewerbung @ integral-zuerich . ch

Für weitere Auskünfte steht Dir Jana Strozinsky unter der Telefonnummer 044 370 37 10 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.